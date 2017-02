Lens met la main sur le derby et le podium de Ligue 2

627

Lens 2-0 Valenciennes

Après les défaites de Strasbourg et d' Amiens , et le match nul de Troyes , vendredi soir, Lens fait la bonne opération du week-end de Ligue 2 en grimpant sur la deuxième marche du podium grâce à son succès 2-0 lors du derby du Nord face à Valenciennes Poussés par un stade Bollaert-Delelis plein et bruyant, les Lensois prennent les choses en main dès le coup d'envoi et font tourner le ballon. Problème, en face, Valenciennes est bien en place et bloque facilement les offensives des locaux pour offrir une première période rugueuse, mais assez pauvre en occasions.Motivé par son coach Alain Casanova durant la pause, le RC Lens accélère la cadence en seconde période et ouvre la marque sur une jolie reprise de volée de leur défenseur central serbe Dušan Cvetinović (58). Un premier coup dur pour Valenciennes qui va encaisser le coup de grâce quelques minutes plus tard après le but de Mathias Autret qui, à la suite d'und' Abdellah Zoubir , efface d'un contrôle Loris Néry avant de fusiller du gauche Damien Perquis (63).Sur son banc, Alain Casanova peut jubiler et remercier son attaquant sud-africain, Kermit Erasmus , victime de crampes peu avant l'heure de jeu et qui a laissé sa place au passeur Abdellah Zoubir , alors que c'est Autret qui aurait dû quitter les siens.Deux jolis buts, un public en feu, une victoire dans le derby et la deuxième place de Ligue 2 dans la poche, le RC Lens a vécu un beau samedi après-midi.