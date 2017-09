Lens : les supporters interrompent l’entraînement

48

LG

Opération coup de poing pour les supporters lensois.Dimanche matin, alors que les joueurs Sang et Or se remobilisaient autour d’une séance de coaching tactique, 80 supporters ont réussi à pénétrer dans le centre d’entraînement de la Gaillette.Après une septième défaite d’affilée face à Valenciennes (1-0) samedi soir , les Lensois sont au fond du seau. Et les supporters commencent à montrer des signes d’agacement dans les tribunes. Le moment choisi par quelques ultras fidèles du club (North Devils, KSO, Red Tigers et Galiboys selon) pour exprimer leur frustration.Quelques fumis plus tard, les ultras prennent la parole pour clarifier leur déception et leurs attentes. D’après le quotidien régional, les inconditionnels ont pointé du doigt «» et «» . Et notamment l’affichage public de la vie des joueurs sur les réseaux sociaux, accusés de «» .Un coup de gueule imposé donc, mais qui est demeuré très «» , selon les dires du coach Éric Sikora.Reste que les plaintes des supporters quant à l'hygiène de vie des joueurs amènent à poser une question : digère-t-on mieux une série de sept défaites en se nourrissant exclusivement de quinoa ?