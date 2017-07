Lens, le budget comme mirage ?

Avec un budget de 41 millions d’euros, le RC Lens se place largement au-dessus de la concurrence à ce niveau. Mais l’intersaison a paru hésitante, entre départs de joueurs cadres et arrivées de remplaçants au niveau incertain. Reste que les dirigeants n'ont pas le droit à l'erreur.

Une équipe à reconstruire

Des infrastructures de L1 en L2

Nouvel organigramme

C’est un cri du cœur qu’a lancé ce bon vieux Gervais Martel il y a quelques jours dans les colonnes de. «, a-t-il soufflé en évoquant la Ligue 2.» À l’issue de la saison 2006/2007, la RC Lens terminait cinquième de L1, avec comme leaders Hilton, Keita, Itandje, Dindane, Demont, Carrière ou encore Cousin. Une belle époque. Le dernier âge d’or en date du club artésien, en soi. Depuis, plus un seul top 5 n’a été observé. Pire, il y a eu la L2 à se coltiner du côté de Bollaert : cinq saisons disputées dans l’antichambre de l’élite sur les neuf dernières. Forcément, la lassitude et la frustration sont difficiles à masquer pour Martel comme pour pour l’ensemble du peuple sang et or. Le RCL croyait bien pouvoir réussir à s’extraire de cette deuxième division en fin de saison dernière, mais il a été la principale et cruelle victime de la dernière journée haletante et un peu folle, avec une promotion arrachée in extrémis par Amiens au bout du temps additionnel. Conséquence, il faut maintenant se résigner à disputer au moins une saison de plus dans cette division, avec un niveau en apparence plus relevé que les saisons précédentes (notamment en raison des ambitions retrouvées d’Auxerre, son adversaire du soir).Avec seulement deux accès directs pour la L1, il s’agit de ne pas se louper et d’être opérationnels avant même la fin de l'été. Les Lensois le seront-ils ? Difficile de répondre. On peut néanmoins émettre quelques doutes quant à l’équilibre d’un collectif qui a tout de même perdu des éléments importants durant l’intersaison. Les principales pertes se nomment Bourigeaud, l’enfant du pays, Lala et Hafez. Le résultat de cette petite saignée ? Il y a désormais des inconnus concernant les postes de latéraux et du milieu de terrain. Sur les côtés, deux étrangers ont été recrutés : le Grec Tasoulis et l’Espagnol Lemos. Dans l’entrejeu, c’est le Rennais Chantôme qui a fait le chemin inverse de Bourigeaud. Pour l’instant, ce sont les seuls changements à signaler mais rien ne dit que l’effectif ne bougera pas d’ici la fin du mercato, avec encore quelques joueurs cadres courtisés, comme Bostock et Zoubir, tandis que Lopez et Duverne semblent partis pour rester, de même que Douchez (malgré quelques anicroches avec son entraîneur Alain Casanova ).Pour ce qui est des finances, le RCL a annoncé un budget 2017/2018 très important, à hauteur de 41 millions d’euros, soit plus de deux deux fois celui d'Auxerre (second plus gros budget du championnat avec vingt millions) ! «, a justifié le nouveau directeur général Arnaud Pouille.» La masse salariale n’est pas le seul paramètre à prendre en compte : un tel budget s’explique aussi par les importantes charges d’un club possédant des infrastructures de niveau L1 – Bollaert rénové et centre de La Gaillette – difficiles à financer quand on vit à l’étage en-dessous. Alors, en attendant de remonter, le club continue de miser sur des ventes lucratives régulières et un actionnaire conciliant pour éponger si nécessaire.Heureusement pour les supporters lensois, ce n’est plus le trouble Hafiz Mammadov qui est à la tête du club, mais laSolferino, d’apparence bien plus fiable et plus sérieuse. Depuis cet été, son boss Joseph Oughoulian a mis en place un nouvel organigramme a priori solide, avec la nomination d’Arnaud Pouille, ancien directeur financier, à la direction générale. Il rejoint Jocelyn Blanchard , en charge de la direction sportive, et Gervais Martel en électron moins libre qu’auparavant, toujours président emblématique mais désormais plus cadré. Un président «» , comme il se définit lui-même. Impatient, comme tous les Artésiens, de retrouver le plus rapidement possible la L1, le gouailleur Martel a annoncé vouloir encore deux recrues d’ici la fin de la période des transferts. Sportivement comme financièrement, le RC Lens reste encore bancale et en chantier. Cela étant, les supporters doivent finir par s’y habituer…