Lens et Lorient contestent la montée d'Amiens

Cela semblait acquis. Lens et Lorient devaient jouer dans le championnat des pizzas et Amiens dans la ligue canapé.Mais les deux pensionnaires de Ligue 2 ont adressé une lettre de réclamation auprès de la ligue de football (LFP) et de la fédération française de football (FFF) pour contester la montée d'Amiens en Ligue 1. Les avocats des deux formations reprochent au club picard de ne pas avoir respecté la réglementation du sport qui stipule qu'un agent ne peut être ni dirigeant d'un club ni actionnaire. Or, John Williams , agent enregistré par la FFF, détient 0,12% du club.Le club amiénois se défend en avançant que Williams n'a qu'une activité de conseil auprès du président. Néanmoins, pour le président lensois, Gervais Martel , joint par, «» . S'il n'est pas illogique que Martel défende les intérêts de son équipe, le club nordiste manque quelque peu d'élégance car si l'on se souvient bien, les Sang et Or avaient bénéficié de l'hospitalité amiénoise en 2014, lorsque Bollaert était en travaux.Toutefois, la requête lensoise et lorientaise a peu de chances d'aboutir. Les instances dirigeantes du football français sont peu enclines à l'idée d'annuler la montée, car cela impliquerait l'organisation d'un nouveau barrage entre les deux équipes.