Lens enchaîne une sixème défaite face à Lorient

Et de six...Florent Batta vient à peine de siffler la fin du match que les joueurs lensois sont déjà regroupés autour de lui. Cette nouvelle défaite est peut-être la plus amère pour les Sang et Or. Ils étaient parvenus à revenir deux fois dans le match par le biais de Markovic sur corner, puis de Fortuné sur un service de Markovic. Les hommes d'Éric Sikora ont cru rapporter autre chose qu'une défaite pour la première fois de la saison jusqu'à la 80minute, mais un penalty pour une faute inexistante de Karim Hafez a achevé les Nordistes. Un coup du sort au terme d'une partie ouverte et disputée.La fin de match fut tendue. Souleymane Diarra est expulsé après une deuxième carton jaune sévère (86), et les Lensois ne parviendront pas à revenir une troisième fois au score alors que les Merlus sont repliés en défense. Frustré, le public de Bollaert bouillonne et gronde. «» , c'était la banderole des supporters lensois avant le match. Les joueurs sont bien rentrés sur le terrain, et ils sont encore sortis la tête basse.