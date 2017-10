Pour ce vendredi 13, la Ligue 2 a choisi ses grands gagnants : Nîmes et Lens, larges vainqueurs d'Orléans (4-1) et Bourg-en-Bresse (0-6), ainsi que l'AC Ajaccio qui se contente du minimum (0-1) à Quevilly-Rouen. Dans le même temps, le leader Reims a chuté à Châteauroux (3-1), tandis que Brest et Auxerre n'ont pas voulu se départager (1-1).

L'équipe de la journée :

L'analyse définitive : Lens montera grâce aux barrages

La polémique du four à pizza

#NOUSO Le secret de @CambonCedric pour être oublié seul sur corner ? La tenue camouflage. Ça pique les yeux... pic.twitter.com/ye9Ue4t698 — MaLigue2 (@maligue2) 13 octobre 2017

Bellegarde. Certes, les buts et les passes décisives sont pour Fortuné, mais le vrai détonateur du RC Lens, c'est lui.



Berenguer, buteur sur une lourde frappe pour permettre à Sochaux de gagner après quatre défaites consécutives.



Stéphane Guivarc'h : invité sur beIN, le plus doué des buteurs français des années 1990 a régalé avec ses interventions sobres, son œil avisé sur le geste du buteur et ses corrections sur la météorologie bretonne. Buteur et vendeur de piscines à toute heure.



Le flop 3





Toute la défense de Quevilly-Rouen, qui regarde un centre passer et se retrouve avec un ballon au fond.



Marvin Martin : il entre à la 53e et sort à la 70e sur blessure. Pendant ce temps, Florian Martin est nommé parmi les meilleurs joueurs de septembre.



Jeanvier, qui fait la faute à ne pas faire en tirant un maillot dans la surface. Penalty sifflé et Reims battu par la Berrichonne.



Ils ont dit (et n'auraient peut-être pas dû)

« Il reste neuf matchs jusqu’à la trêve, il faut prendre deux points par match pour espérer être dans les 5-6. » Gillot, mathématicien. Qui ajoute heureusement : Sans cette moyenne, nous n’y serons pas. »



« Moi, j’ai eu un fils qui jouait très bien au football, mais j’ai tout fait pour qu’il ne soit pas footballeur professionnel. » Furlan est-il l'anti-Claude Puel ?



Il a dit après le match

« La vitesse, c'est aussi dans la tête. » Jérémie Bréchet, 38 ans, ne lâche pas le morceau.



La stat inutile : 100 %

Le Gazélec a gagné tous ses matchs un vendredi 13 en Ligue 2.





Les Crocos n'ont pas seulement mangé Pierre Bouby , leur ancien joueur, ce soir. Les joueurs de Bernard Blaquart ont marqué tous les buts de la soirée, y compris celui d' Orléans , grâce à un joli but contre son camp d' Anthony Briançon . Bozok inscrit rapidement son but habituel, Alioui s'amuse à marquer en plusieurs fois et Thioub achève la démonstration en contournant Renault (4-1). Mine de rien, les Nîmois confirment qu'ils ont l'une des meilleures attaques du championnat et se replacent après deux lourdes défaites.Les Sang et Or ont encore dix points de retard sur Le Havre , le 5et premier barragiste provisoirement. L'écart est encore conséquent. Mais la forme lensoise peut laisser entrevoir une remontée folle. À Bourg-en-Bresse Lens signe sa deuxième victoire consécutive, la troisième en quatre matchs sans jamais prendre de buts. Plus que statistiquement, les Lensois commencent à retrouver un collectif viable et plaisant pour ajouter la manière aux trois points (0-6). Alors à ce rythme, dans vingt-sept journées, le RCL pourrait bien arracher la cinquième place et enchaîner les victoires à chaque étape des barrages.Faut-il interdire le maillot de l'US Orléans ? Difficile de se concentrer avec une tenue de la sorte sur le terrain et cela pourrait bien être assimilé à de la triche d'utiliser un camouflage sur un terrain de football.C'était l'affiche de la soirée, le match à voir, et il n'a pas déçu... pendant 45 minutes et même si entre la bruine et les fumigènes, il fallait parfois plisser les yeux pour bien suivre. Sur le terrain, Auxerre se met rapidement en difficulté. Sur un tacle un peu trop appuyé sur Faussurier, Sané fait faute dans sa surface. Brest marque en transformant un huitième penalty consécutif et pousse pour inscrire un deuxième but. Mais en face, l' AJA joue vite. Parti en profondeur, Momo Yattara répond en effaçant le gardien finistérien. En souffrant, Auxerre parvient à revenir dans le match et joue mieux. Les deux équipes ont leurs occasions, Brest dominant légèrement. Il faut un sauvetage de dernière minute par Ba sur sa ligne (29) pour empêcher Brest de reprendre l'avantage. À la pause comme à la fin, Auxerre et Brest se quittent sur un score de parité (1-1). Car oui, même si la première mi-temps était sympa, on peut oublier la seconde.Jérémy Bréchet est-il le joueur le plus lent de France ? Selon FIFA 18, oui. Selon la défense de Nancy , il est suffisamment rapide pour se démarquer du marquage lorrain et ouvrir le score pour le Gazélec Un hommage parfaitement réussi de Sochaux -Montbéliard à Olivier Baudry , avec la victoire à la clé.