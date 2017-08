Lens continue de plonger

RR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il n'y aura pas eu d'effet Sikora. Et le nouvel entraîneur des Lensois a pu constater le boulot qui l’attendait.Pour ce deuxième tour de la Coupe de la Ligue, le RC Lens , au plus mal en championnat, a été éliminé par Lorient (3-2). Il faut dire que le match avait très mal commencé pour les visiteurs. Après 30 minutes de jeu seulement, ils étaient déjà menés 3-0, sur des buts de Denis Bouanga Steven Moreira et Jimmy Cabot Pourtant, les Lensois ont bien cru à laqui relancerait le match et leur début de saison pourri. Djiman Koukou et Christian Lopez redonnent espoir aux Artésiens avant la mi-temps, mais cela sera finalement insuffisant.Au moins, les hommes d’Érik Sikora pourront se concentrer sur la Ligue 2.