Lens chute au Havre

Le Havre 1-0 Lens

Décidément, cette Ligue 2 n'a pas envie de se terminer.En ballottage favorable pour la montée en cas de victoire au Havre, Lens a gâché l'occasion de solidifier sa troisième place en concédant une défaite sur le plus petit des scores. Résultat : le Racing est quatrième, au pied du podium, à égalité avec Nïmes, troisième. Sans oublier que derrière, ça pousse. L'équipe d' Oswald Tanchot s'est fait avoir par un but de Fehrat, à la demi-heure de jeu, et n'a jamais trouvé les ressources pour revenir au score.Autant dire que les Lensois n'ont plus le droit à l'erreur