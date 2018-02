Lens arrache le nul contre Valenciennes

« Mona Lisa, le cœur du peuple lensois bat pour toi » . Tout Lens rêve de voir la Joconde signer au Louvre Lens. #RCLens pic.twitter.com/wATQ2skd25 — François Launay (@francoislaunay) 10 février 2018

Lens (4-3-3) : Vachoux - Duplus, Duverne, Cvetinović, Gersbach - Mesloub, Chantôme (Bellegarde, 62e), Diarra (Bayala, 46e) - Fortune, Lopez, Marković (Zoubir, 76e). Entraîneur : Éric Sikora.



Valenciennes (4-1-4-1) : Perquis - Nery, Aloe, Nestor, Niakaté - Jean-Tahrat - Mauricio (Nangis, 68e), Karaboué, Masson (Dabo, 94e), Roudet - Privat (Ambri, 77e). Entraîneur : Reginald Ray.

Le sauveur Dušan Cvetinović partie 2.Le Real Madrid Sergio Ramos , le RC Lens a Dusan Cvetinović. Comme le défenseur espagnol, Cvetinović a le goût des buts salvateurs dans les dernières minutes. Déjà buteur à Lorient le week-end dernier (1-1), le défenseur serbe a remis cela face à Valenciennes au bout du temps additionnel en profitant d'un cafouillage dans la surface de réparation et d'une talonnade de Cristian Lopez pour assommer Damien Perquis et soulever le stade Bollaert-Delelis (1-1, 92).Dominateurs sans être vraiment dangereux, les Lensois s'étaient fait surprendre peu avant la pause sur un coup de boule un brin chanceux de Sloan Privat (0-1, 44), tout juste arrivé à Valenciennes et qui n'avait disputé cette saison qu'une petite minute en championnat avec Guingamp face à Rennes le 14 octobre dernier. Une ouverture du score synonyme d'électrochoc pour le RC Lens , bien plus tranchant, bien que toujours brouillon, au retour des vestiaires. Un changement d'attitude presque payant, mais la volée à bout portant de Clément Chantôme s'est écrasée sur le poteau de Damien Perquis (55). Et quand il n'a pas été sauvé par son montant ou par son arrière-garde capable de dégager les nombreux centres de l'intenable Kevin Fortuné, le portier valenciennois a pris lui-même les choses en main en détournant la frappe de Walid Mesloub (58). Avant de lâcher les armes dans le temps additionnel.Une égalisation synonyme de petite victoire pour le RC Lens , mais qui ne fait pas oublier la vraie mission de la journée : obtenir le prêt de la Joconde au Louvre-Lens.