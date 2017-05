Lens arrache la victoire face à Laval

0

Lens 2-0 Laval

Le Racing Club de Lens a dû patienter, mais l'essentiel est là.À Bollaert, le Stade lavallois, lanterne rouge de Ligue 2, est venu jouer crânement sa chance. Après une première période équilibré, Lens s'est fait plus pressant dans le deuxième acte.Finalement, c'est l'Espagnol Cristian López qui délivre le public sang et or en reprenant de la tête un centre d' Abdellah Zoubir . Bis repetita sur le deuxième but, au bout du temps additionnel.Score final 2-0, Lens remonte ainsi sur le podium (3, 58 pts), quand les hommes de Thierry Goudet restent en queue de peloton (20, 30 pts).