Lena Nitro : « Je pourrais tourner une scène avec Marco Reus »

Quand on est une équipe amateur, il n'est pas forcément nécessaire d'aller frapper à la porte de la boulangerie du coin pour trouver un sponsor maillot. La SV Oberwürzbach, pensionnaire de D10 allemande, a récemment noué un partenariat avec Lena Nitro, trente ans et figure majeure du porno outre-Rhin. Entretien avec une fan inconditionnelle du BvB et de Marco Reus, tout juste honorée du Venus Award (les Hots d'or allemands) de la meilleure actrice européenne.

Viel Erfolg Jungs ich drück euch die Titten #echteliebe #bvb09 #fussball #tittenraus Une publication partagée par Lena Nitro (@lenanitro) le 23 Sept. 2017 à 9h48 PDT

Viel Erfolg Jungs #echteliebe #nurderbvb #bvb09 Une publication partagée par Lena Nitro (@lenanitro) le 20 Sept. 2017 à 11h40 PDT

Propos recueillis par Julien Duez

Pour ma part, la réponse est simple : où peut-on voir autant de beaux garçons réunis en un seul et même endroit ? En plus, je ne sais pas si ça vous a déjà frappé, mais aucun ne porte de sous-vêtements !Dans mon entourage, presque tous mes amis soutiennent Dortmund . Cela a commencé très simplement : aller au stade de temps en temps, regarder les matchs à la télé, en discuter au quotidien... Plus on s’intéresse à une équipe, plus le lien avec elle devient fort et plus on s'identifie à elle. J’aime la culture du Borussia, son ambiance familiale associée à l’aspect brut de décoffrage de la région de la Ruhr. C’est un mélange qui me plaît, j’essaie donc d’aller en profiter au Westfalenstadion deux à trois fois par saison. Et puis je trouve Marco Reus terriblement sexy. Marco Reus , cela va de soi ! Je devrais peut-être lui demander d’ailleurs.Je ne connaissais absolument pas le club, ce sont les responsables qui m’ont contactée pour me proposer un rendez-vous. Avec mon manager, nous n’avons pas hésité une seule seconde et le deal a été signé très rapidement. Pour les deux parties, c'est un partenariatet un bon moyen de se faire de la publicité.Ne m’en voulez pas, mais je préfère ne pas parler de chiffres. Tout ce que je peux vous dire, c’est qu'il vaut pour la saison en cours et sera renégocié l’année prochaine.Évidemment, il y a des gens à qui cela ne plaît pas. On ne peut jamais plaire à tout le monde et c'est également le cas ici. Mais je ne tiens pas compte des critiques, la plupart proviennent de personnes jalouses qui trouvent toujours quelque chose de négatif à redire.Cela fait maintenant sept ans que je suis dans cette industrie. Je suis quelqu'un de bon vivant, et l'actrice Vivian Schmitt m'a toujours beaucoup plu. J'ai donc commencé à rencontrer des acteurs et des actrices et lorsque l'on m'a fait une première proposition pour tourner, je me suis tout simplement dit : «» Tout est allé très vite en réalité. Je prenais du plaisir et avais du succès, il ne m'a donc pas fallu longtemps pour laisser tomber mon ancien job ennuyeux et devenir une petite étoile du porno.Non, j'ai participé à la fin de ce qu'on appelle l' « âge d'or » du porno, en restant sous contrat pendant quatre ans avec la société de production Videorama. On ne peut donc pas vraiment parler de débuts en amateur. Mais tout est une question de définition. Je pense qu'en football comme dans le porno, ce qui définit le statut amateur, c'est tout simplement qu'il y a moins d'argent en jeu.Ces derniers temps, il a énormément changé. Il y a encore dix ans, on trouvait beaucoup de similitudes avec celui des États-Unis et ses productions très clinquantes. Mais elles tendent à être progressivement remplacées par de plus en plus de porno « amateur » , bien qu'on ne puisse pas vraiment parler d'amateurisme. Dans ce style aussi, les productions restent très professionnelles. Seul le cadre a changé.Oui, mais je pense également que la courbe finira par s'inverser. Avec le boom de la réalité virtuelle par exemple, on explore de nouveaux horizons. Mais comme dans le football, il y aura toujours des gens qui voudront voir des stars et les productions professionnelles resteront un maillon de la chaîne, au même titre que les personnages de la femme de ménage ou de l'étudiante. Il y a une place et un public pour chacun.