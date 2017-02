Lemoine dégoûté du foot après le Derby

0

MR

Les footballeurs peuvent aussi connaître un état de stress post-traumatique. Fabien Lemoine a mal vécu son entrée en jeu dans le derby de ce dimanche contre Lyon (2-0), ciblé coup-sur-coup par ardeurs lyonnaises. Plus que la bousculade de Rachid Ghezzal , le milieu stéphanois a surtout été découpé par un tacle de Corentin Tolisso quelques minutes plus tard. Une agression qui aurait pu le blesser sérieusement, lui qui a déjà subi une ablation du rein en 2010 après un choc avec le Nancéien Reynald Lemaître Dans Dominique Rocheteau a raconté la réaction du joueur qui n'a pas fêté avec ses coéquipier cette victoire, préférant prendre rapidement sa douche et filer à la maison. «» , explique le coordinateur sportif de l' ASSE . «"Si c’est comme ça, je préfère arrêter plutôt que de revivre de tels moments."La cheville s'en est sortie indemne, mais pas le moral.