Lemina, lui aussi de retour à l'OM ?

0

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après avoir fait revenir dans ses rangs Rod Fanni cet été et Dimitri Payet cet hiver, les dirigeants marseillais penseraient à organiser le retour de Mario Lemina , selonL'international gabonais avait joué une cinquantaine de matches avec l'OM entre 2013 et 2015 avant d'être prêté un an à la Juventus , puis de voir son option d'achat être levée pour 9,5 millions d'euros. Aujourd'hui, Marseille devra lâcher plus du double pour récupérer cet été le milieu de terrain qui n'a été titularisé qu'à six reprises cette année en Serie A. L'AS Monaco et des clubs anglais seraient aussi sur le coup.Les recruteurs marseillais auraient-ils oublié de sauvegarder leur fichier Excel répertoriant les joueurs à surveiller ? Si c'est toujours écrit « Karim Rekik , fort potentiel, à suivre » , on sait d'où vient le problème.