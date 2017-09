Lemar à Arsenal en janvier ?

JE

Bien qu'il ait refusé d'être transféré le mois dernier, Thomas Lemar serait plus proche que jamais d' Arsenal Lerapporte qu'un accord de principe aurait été trouvé entre les deux clubs pour un transfert d'un peu plus de 100 millions d'euros. À la clé, un contrat de cinq ans sous l'égide deset un salaire avoisinant les 270 000 euros hebdomadaires. Un joli pactole. Si, de prime abord, il est peu probable que Lemar fasse le choix de quitter Monaco en cours de saison et alors qu'il sera pleinement engagé en C1, le média britannique insiste sur le fait que Wenger est résolu à proposer une offre que Monaco pourra difficilement refuser.Autre enjeu de cette arrivée, l'avenir d' Alexis Sanchez , en fin de contrat l'été prochain. S'il n'accepte pas de prolonger, les Gunners seront contraints de le brader lors du mercato hivernal. De fait, l'attaquant chilien aurait quitté sa sélection en étant «» selon les mots de son coéquipier en sélection, Mauricio Isla , au lendemain de la défaite en Bolivie . Si son transfert s'est retrouvé avorté, il est peu probable que Manchester City fasse le choix de ne pas revenir à la charge.Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule.