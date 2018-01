Leipzig s'attaque à Embaló

1

LMC

Leipzig mise sur la jeunesse.Úmaro Embaló, l'une des promesses du centre de formation du Benfica, s'apprête à quitter la péninsule ibérique pour rejoindre le club allemand de Leipzig. À 16 ans, l'attaquant originaire de Guinée Bissau est sous contrat jusqu'en 2019 avec les Aigles et n'a disputé aucun match avec l'équipe première.Si la presse portugaise semble unanime quant au transfert du jeune joueur, il existe encore un désaccord concernant le montant du transfert, estimé entre 15 et 25 millions d'euros. Un record dans le football : jusqu'à présent aucun club n'a vendu un joueur si jeune aussi cher. Embaló battrait alors le record de Theo Walcott, transféré 10,5 millions d'euros à 16 ans, 10 mois et 4 jours, soit deux mois plus vieux que leindique que le président du club portugais était en Allemagne pour régler les derniers détails du transfert.Jackpot.