Leipzig reprend son bien

Leipzig 2-1 Schalke 04

Vainqueur plus tôt dans la journée, le Bayern avait repris la tête de la Buli et espérait un faux pas du RB Leipzig, opposé à l'autre équipe en forme du moment, Schalke 04. Mais les Taureaux refusent de craquer sous la pression. D'ailleurs, il ne leur faut que deux petites minutes pour ouvrir le score, à la suite d'un penalty de Werner, son cinquième pion en quatre matchs.Schalke se lance alors dans une vaste opération égalisation, et finit par trouver la faille à la demi-heure de jeu grâce à Kolašinac, qui a bien suivi après une frappe du magnifique Goretzka. Kola, jaloux du Red Bull, fait encore parler de lui trente minutes plus tard, en détournant dans son but un coup franc de Forsberg.Saloperie de. Toujours est-il que Leipzig récupère le trône, et que la belle série de Schalke (sept matchs sans défaite) s'arrête là.