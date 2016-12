Leipzig redémarre, Schalke manque le coche

Le coup d'arrêt du RB Leipzig n'aura pas duré longtemps. Contre le Hertha Berlin, dans le choc de cette 15e journée de Bundesliga, les joueurs à la taurine ont repris la tête du championnat sans problème (2-0). Pendant ce temps, Schalke n'a pas su faire la différence contre de courageux Fribourgeois (1-1), le Werder a assuré un bon point (1-1) et Hambourg a refait des siennes en perdant 3-1 à Mayence.

RB Leipzig 2-0 Hertha Berlin

Schalke 04 1-1 SC Fribourg

SV Werder Brême 1-1 FC Cologne

FC Augsbourg 1-0 Borussia Mönchengladbach

FSV Mayence 05 3-1 Hambourg SV

Il y a des premières fois plus compliquées. Mais le RB Leipzig ne se pose pas de question, n'a pas de complexe et enchaîne les partenaires avec la même envie, week-end après week-end. La panne de la semaine dernière contre Ingolstadt est déjà oubliée dans les têtes. Preuve en est l'entame de match du RB, dominateur, sûr de lui, faisant tourner le ballon sans laisser de répit au Hertha Berlin. Évidemment, au bout du compte, Leipzig finit par ouvrir le score avec son joueur en forme, Timo Werner. L'ancien du VfB Stuttgart s'éclate et marque le premier but en parcourant la surface adverse balle au pied. Orbán double la mise de la tête, et, même avant le déplacement à Munich, le contrat est rempli. Passer les fêtes en tête ne serait qu'un bonus bienvenu.À l'image de son match à Leverkusen, le SC Fribourg savait que la partie serait difficile. Alors une fois de plus, les joueurs de Christian Streich ont fait ce qu'ils pouvaient devant, un peu, et couru après le ballon, beaucoup. Comme face au Bayer, les joueurs de la Forêt Noire pouvaient presque envisager un petit braquage à l'ancienne grâce à une réalisation pleine de sang-froid de Niederlechner, en contre. Mais si Schalke a encore une poisse assez incroyable cette saison, la domination desest récompensée par la tête croisée parfaite de Konoplyanka, sur un service laser de Baba Rahman, pour prendre un petit point. Schalke loupe l'occasion de passer devant ses adversaires du jour. Cela ira sûrement mieux en 2017. Anthony Modeste n'a pas marqué de but en Bundesliga depuis le 19 novembre dernier, lors de la victoire au Borussia-Park. Depuis, le FC Cologne n'a plus gagné un seul match. Un mois, c'est long et cela occasionne quelques répercussions au classement. Leentre doucement dans le rang et s'éloigne un peu du top 4. Pourtant, Modeste a failli marquer aujourd'hui, et Cologne aurait pu gagner. Devant Drobný, la frappe du non-international heurte le bout du pied... et termine sur Rudņevs, qui conclut. Cologne mène, puis cède sur une frappe soudaine de Gnabry. Le Werder est même plus convaincant, mais ne concrétise pas. Il est temps que la trêve débute pour lesLa saison de Mönchengladbach prend une tournure inquiétante. Même si la campagne européenne n'est pas honteuse, ce qui se passe en championnat n'est pas à la hauteur des espérances. Comme trop souvent, lesont été trop timides, trop passifs, et malgré une domination sur l'ensemble de la rencontre, ils se font avoir sur un coup de pied arrêté. À la manette : Jonathan Schmid et son pied droit retrouvé. Hinteregger met un bon coup de boule qui permet au FCA de gagner pour la première de son nouvel entraîneur, Manuel Baum, et de passer devant Gladbach. L'hiver approche et le Borussia sent le souffle du bas de tableau sur sa nuque.Quand Hambourg joue au football, il se passe toujours quelque chose d'extraordinaire ou d'inattendu. Pour ce week-end, dans la foulée de ses dernières sorties, le HSV a semblé pouvoir gagner à partir du chaos. Mais si Wood lance le match d'une belle patate et que Córdoba n'égalise pas à cause d'une certaine maladresse, le big bang finit par survenir. Le bing-bang-boum, plus exactement. Le boum pour le bruit des frappes lourdes de Danny Latza , qui trouve les filets par trois fois sur la même action : un ballon lui revient dans les pieds et il frappe fort vers le poteau opposé. Entre un dégagement horrible de Santos et une volée ratée de Malli, Latza inscrit ses premiers buts avec Mayence et donne trois points importants pour Martin Schmidt. Hambourg, de son côté, reste favori au match de barrage. Tant mieux. On ne s'ennuie jamais avec le HSV, même si les actions sont absurdes et que les matchs se poursuivent avec deux ballons sur le terrain. Quand ils descendront, ils seront regrettés.