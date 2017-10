Leipzig fait trébucher Dortmund

Sous une pluie de cartons jaune et rouge, deux penaltys et un doublé d'Aubameyang, Dortmund et Leipzig se sont livré un duel d'une intensité rare. Mais finalement, ce sont les visiteurs qui infligent au BvB son premier revers de l'année. Et Jean-Kévin Augustin était dans le coup.

Aubameyin, Aubameyang

Les ailes du désir

Et Dortmund est tombé. Finalement. Leader de Bundesliga, le BvB concède ce samedi sa première défaite de la saison, à domicile, face au RB Leipzig . Une défaite un peu inattendue, que lesse sont légèrement infligés tout seul, sans enlever un quelconque mérite à Leipzig. Car les joueurs de Peter Bosz ont ouvert le score très tôt par l'inévitable Aubemayang. Ils auraient pu dérouler, mais ont fait hara-kiri en encaissant deux buts en première période et en étant réduits à dix dès l'entame de la seconde période. Leipzig ne s'est pas fait prier et a enfoncé le clou, avant de souffrir en fin de match après avoir à son tour été réduit à dix. Pour Dortmund , il s'agit là d'un vrai coup d'arrêt : une preière défaite à domicile depuis 41 matchs (!) et une première défaite tout court cette saison en Bundesliga. Le souffle du Bayern , vainqueur 5-0 de Fribourg , est désormais dans leur cou.D'entrée de jeu, Dortmund se montre dominant, désireux de confirmer sa réussite insolente en attaque. Et la marche en avant s’avère rapidement efficace, puisque Aubameyang trompe Gulasci au bout de quatre minutes seulement. Le Gabonais profite d’une passe en retrait complètement ratée de la défense lipsienne et inscrit son neuvième but de la saison. Prouvant au passage combien il est indispensable dans le secteur offensif du BvB. Cette saison, il frappé 37 fois au but, plus que n’importe quel autre joueur du championnat.Mais Leipzig a de la ressource. Pas question de donner raison aux observateurs qui voyaient lesun cran au-dessous de leurs débuts dans l’élite. Il ne faut que cinq minutes à l’Autrichien Marcel Sabitzer pour égaliser de la tête et fêter de la meilleure des manières sa première en tant que capitaine. La défense du BvB, amputée d’un Lukas Piszczek blessé avec la Pologne , s’est faite prendre de court par le coup franc de Kevin Kampl , à l’origine de l’égalisation.Quatrième avant le début de la journée, Leipzig se montre volontaire pour recoller avec la tête du classement. Les Saxons, s’ils montrent encore de nombreuses lacunes défensives en se faisant maltraiter par la paire Yarmolenko-Aubameyang et un Mario Götze impérial dans son rôle de numéro 10, ne se laissent pas pour autant dominer outre-mesure. Le deuxième but, inscrit par Yussuf Poulsen , n’est en rien dû au hasard. Leipzig gagne du terrain progressivement, utilisant - comme un clin d’œil à son mécène - les ailes pour exercer son pressing caractéristique et parvenir à ses fins.Sokratis, lui, fait trébucher Jean-Kévin Augustin dans la surface et voit rouge. Le Français se fait justice lui-même sur penalty et permet à son équipe de prendre le large. Dortmund doit alors tenir 40 minutes à dix, mais très vite, Stefan Ilsanker remet les compteurs à zéro en recevant deux jaunes en deux minutes, pour des fautes grossières sur Götze puis Aubameyang qui partaient au but. À l’entame de la dernière demi-heure, Leipzig répète étrangement les erreurs passées de son adversaire. Upamecano fait tomber Aubameyang dans la surface, M. Aytekin confirme le penalty à l’aide de la vidéo et le Gabonais inscrit un doublé dans la foulée, dépassant ainsi Robert Lewandowski en tête du classement des buteurs. Une décharge électrique pour le BvB qui récupère la possession et montre à nouveau les dents. Trop tard. Gulasci s'est imposé en patron pour empêcher Dortmund d'arracher un match nul qui aurait pourtant été plus que mérité. Dortmund reste leader, mais a utilisé son joker.Bürki - Toljan (Pulisic, 46), Sokratis, Toprak, Zagadou - Castro, Şahin (Weigl, 46), Götze - Yarmolenko, Aubameyang, Philipp (Bartra, 51Gulasci - Halstenberg, Upamecano, Ilsanker, Bernardo Bruma , Kampl, Keita (Demme, 46), Sabitzer (Orbán, 86) - Augustin (Laimer, 64), Poulsen