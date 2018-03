Leipzig et Dortmund dos à dos

11

Leipzig (4-4-2) : Gulácsi – Laimer, Orbán, Upamecano, Klostermann – Kampl (Ilsanker, 66e), Keita – Sabitzer, Forsberg (Bruma, 61e) – Augustin (Poulsen, 75e), Werner. Entraîneur : Ralph Hasenhüttl



Dortmund (4-2-3-1) : Bürki – Piszczek, Akanji, Toprak, Schmelzer – Weigl, Dahoud – Schürrle, Götze (Philipp, 78e), Reus (Pulisic, 88e) – Batshuayi. Entraîneur : Peter Stöger

Pas de vainqueur dans le choc du week-end en Bundesliga.Schalke, Francfort et Leverkusen ayant tous pris les trois points un peu plus tôt, le RB Leipzig et le Borussia Dortmund abordaient cette affiche avec un brin de pression supplémentaire. Pas de quoi nuire au spectacle, puisque l'on a assisté à une rencontre très rythmée. Si Batshuayi et Werner ont allumé les premières mèches, c'est l'ancien Parisien Jean-Kévin Augustin qui a enflammé la Red Bull Arena en ouvrant joliment son pied droit après une bonne récupération de Naby Keita (1-0). Pas de quoi éteindre le retour en forme de Marco Reus , qui élimine tranquillement Gulácsi en fin de première période (1-1). Au retour des vestiaires, les occasions se raréfient, et Batshuayi rate celle du KO à l'heure de jeu. Sans trop de conséquences puisque, malgré une assez nette domination, Leipzig ne trouvera pas non plus la faille.Un score de parité qui n'arrange et ne condamne personne dans la course à la Ligue des champions, qui devrait être intense jusqu'au bout.