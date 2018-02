Leipzig construit un local fumeur pour Sarri

NB

Leipzig sait recevoir.Soucieux d'accueillir au mieux son adversaire napolitain, le club de la Saxe a fait construire un mur dans le vestiaire visiteur afin de créer une petite pièce. L'objectif ? Permettre au technicien Maurizio Sarri, fumeur invétéré, de s'en griller une avant et après le seizième de finale de Ligue Europa de jeudi.Si l'intention semble belle, elle résulte surtout d'une demande du club napolitain, et non pas d'une initiative allemande. Les Italiens seront donc tenus de prendre les frais de construction à leur charge.Ce n'est pas marqué pigeon, hein.