Leipzig cale à Leverkusen

Bayer Leverkusen (3-4-3) : Leno – Bender, Tah, Wendell – Mehmedi, Kohr, Aránguiz, Havertz – Bailey, Volland, Brandt. Entraîneur : Heiko Herrlich.

RB Leipzig (4-2-3-1) : Gulácsi – Bernardo, Konaté, Orbán, Halstenberg – Keïta, Demme – Sabitzer, Kampl, Forsberg – Werner. Entraîneur : Ralph Hasenhüttl.

Sanctionnés deux fois dans la surface, menés deux fois au score et en infériorité numérique pendant quarante minutes, les joueurs de Leverkusen ont pourtant réussi à faire vaciller les buveurs de canettes énergisantes.Dans un schéma tactique culotté, leen a d'abord payé le prix. Pas habitué à un rôle aussi défensif, Admir Mehmedi ceinture bêtement Sabitzer dans la surface. Werner rend justice à onze mètres et permet à Leipzig de prendre rapidement l'avantage. Plus entreprenant, le Bayer égalise avant la pause grâce à un joli enchaînement de Bailey dans la surface. Mais la deuxième mi-temps à peine entamée, Henrichs est expulsé sept minutes après avoir remplacé Mehmedi, pour une main sur sa ligne. Forsberg transforme plein centre. À dix, lepoursuit son bon match. Quitte à s'exposer au jeu vertical des Lipsiens. Kampl rate le cadre deux minutes avant l'égalisation de Volland, sur une reprise pleine de puissance au second poteau.Le Bayer avait plus d'énergie et de tempérament que le RB Leipzig qui, lui, ne prépare pas son déplacement à Monaco mardi prochain de la meilleure des façons.