Leipzig cale à Augsbourg

FC Augsbourg 2-2 RB Leipzig

Leipzig n'aime pas se déplacer en Bavière cette saison.Le RB Leipzig avait donc décidé de se faire peur tout seul ce soir, sur le terrain d'Augsbourg. Sur le premier but, l'équipe d'Hasenhüttl ne pouvait rien faire de toute façon. Stafylidis, sur un ballon mal dégagé, évite un premier joueur et allume pleine balle dans la lucarne opposée. C'est superbe, mais Leipzig a de la ressource. En contre-attaque, Keita trouve Werner d'une passe magnifique en profondeur. Le poteau entrant fait le reste (25) et Leipzig prend enfin l'avantage en début de seconde période grâce à Compper, loin de tout marquage sur corner. Mais Leipzig voulait se faire peur... Moins percutant qu'à l'habitude, moins solide, le RB s'expose même à une contre-attaque quand il mène au score. À trois contre un, avec un contre favorable, Augsbourg chope le 2-2 par Hinteregger et aurait même pu espérer les trois points si Stafylidis n'avait pas tapé le poteau (87).Après deux défaites à Ingolstadt et dans l'Allianz Arena, il y a donc du mieux pour Leipzig. Il y a un point ce soir.