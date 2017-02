Leicester l'a fait pour Ranieri

Pour son premier match depuis le départ de Claudio Ranieri, Leicester a salué son ancien entraîneur en détruisant Liverpool (3-1). Jamie Vardy s'est offert un doublé, et les Foxes ont affiché un visage similaire à celui qui leur avait fait gagner le titre la saison dernière. De bon augure dans la course au maintien.

245

Leicester 3-1 Liverpool

Leicester impose son kick and rush

Un doublé pour Vardy

Personne ne sait si Claudio Ranieri , l'ancien entraîneur de Leicester tout juste licencié, était devant sa télévision pour suivre la confrontation. Mais une chose est sûre : des scénarios de ce type, l'Italien en voyait beaucoup la saison dernière, durant laquelle il a attrapé le titre avec ses protégés. Raison pour laquelle le brillant succès descontre les(3-1) est un peu le sien. Car cette équipe, Ranieri l'a bâtie. Il lui a appris à gagner. À faire la loi. À remporter des victoires de prestige. À se montrer efficace dans les deux surfaces. À s'adapter au concurrent du soir, qu'il s'appelle Liverpool ou n'importe comment. On pourrait même dire que Jamie Vardy et compagnie ont souhaité gagner pour leur ex-coach, histoire de marquer le coup. Que le sacrifice de Claudio leur a donné la force de marcher sur leur adversaire. Mais on se contentera d'évoquer plus sobrement le choc psychologique dont avaient besoin les champions d' Angleterre pour se remuer.Malgré un sauvetage signé Mignolet dans les premières minutes, Liverpool tente rapidement de prendre le jeu à son compte. En face, lesrépondent en multipliant les fautes, qui martyrisent les chevilles de Mané. L'idée est simple pour les locaux : imposer un énorme défi physique, casser le rythme et faire en sorte que lesse calquent sur leur, le seul domaine où ils sont normalement meilleurs. Et le plan fonctionne plutôt bien, puisque Liverpool n'est dangereux que sur coups de pied arrêtés. Pendant que Vardy envoie des «» à l'arbitre assistant et bute sur Mignolet, ses potes s'appliquent à bien défendre afin d'empêcher une bonne circulation de balle adverse. Bref, les occasions franches en faveur de Liverpool se font attendre. C'est même Leicester qui ouvre le score, Vardy profitant d'une charnière centrale rouge aussi rapide qu'un éléphant paraplégique pour aller (enfin) tromper Mignolet. Logique.À l'agonie totale, les hommes de Klopp rentrent carrément aux vestiaires avec deux pions de retard, Drinkwater envoyant une sacoche au fond des filets à la fin du premier acte. Que doit faire l'Allemand pour remettre ses poulains dans le droit chemin ? Élever la voix ? Garder le silence et espérer une réaction d'orgueil en croisant les bras ? Changer les hommes ? Bouleverser ses choix tactiques ? C'est en tout cas la même équipe qui revient sur le pré pour le second acte. Et qui peine toujours autant à bouger le bloc du champion en titre. Il faut dire que les imprécisions techniques et le manque d'inspiration n'aident pas les. Sans parler de sa défense-passoire, qui laisse Vardy placer sa tête et s'offrir un doublé. Liverpool ne peut donc s'en prendre qu'à lui-même, et ce n'est pas la réduction du score de Coutinho qui changera quelque chose.Avec cette défaite peu glorieuse, les visiteurs pointent à une terrible cinquième place qui les priverait de Ligue des champions (un et trois points de retard sur Arsenal et Manchester City , une unité d'avance sur Manchester United et un match joué en plus par rapport à ces trois équipes). Les, eux, peuvent de nouveau sourire : après avoir goûté à la zone rouge à la suite des résultats du week-end, ils se donnent un peu d'air et font le plein de confiance avant les grosses échéances à venir (huitième de finale retour de C1, bataille pour le maintien). Avec une pensée, quand même, pour Ranieri.