Leicester gifle City

Grâce à vingt premières minutes complètement folles, au cours desquelles ils auront planté trois buts, les joueurs de Leicester n’ont fait qu’une bouchée de Manchester City en s'imposant 4-2.

Leicester City 4-2 Manchester City

Un début de match de folie

Vardy voit triple

Sur son banc, Pep Guardiola n’en revient pas. Les yeux écarquillés, l’entraîneur de Manchester City paraît sonné. La pluie est battante en cette fin d’après-midi, mais les gouttes d’eau qui viennent perler sur le visage de l’entraîneur espagnol ont l’air d’être le dernier de ses soucis. Il faut dire que sur la pelouse, Jamie Vardy célèbre un but. Son deuxième de l’après-midi. Le troisième de Leicester . Après seulement 21 minutes de jeu. Un début de match catastrophique que lesne pourront, forcément, jamais rattraper. Et si City rate l’occasion de monter sur le podium, Leicester , de son côté, se donne une grande bouffée d’oxygène en remontant à la 14place. L'orgueil du champion.Sous une pluie torrentielle, Jamie Vardy n’a visiblement pas le temps de s’emmerder avec les préliminaires. On ne joue même pas depuis trois minutes quand, bien décalé par Slimani, l’attaquant anglais ouvre le score d’une belle frappe croisée. Le début de match rêvé pour Leicester . Et même inespéré, quand deux minutes plus tard, Slimani, encore lui, remise pour King qui vient doubler la mise d’une minasse sous la barre. Lessont sous le choc, assommés par le réalisme glaçant des hommes de Claudio Ranieri . Surtout que ces derniers sont insatiables et le duo Mahrez-Vardy se permet même de nous faire vivre à nouveau les émotions de l’an passé, lorsque le premier sert parfaitement le deuxième qui, après avoir dribblé Bravo, s’offre un doublé. Et le tout après seulement 21 minutes de jeu. Bref, l’entame de match parfaite. Et voilà que le coup semble déjà fatal pour Manchester City Même s’il a vraisemblablement donné de la voix dans le vestiaire, pour engueuler ou pour encourager, difficile pour Pep Guardiola de remettre ses joueurs sur le ring après une telle dérouillée. Toujours est-il qu’il faut y aller. Ne serait-ce que pour l’honneur. Un honneur que lesessaient d’ailleurs par tous les moyens de laver en allant réduire l’écart. Mais si les actions se multiplient sur les cages de Zieler, celles-ci restent inviolées. La faute à la maladresse, parfois, à une bonne défense, souvent, et même à une erreur d’arbitrage comme sur cette main d’Albrighton non sifflée. Bref, il était écrit que Leicester devait s’imposer. Et pour que l’histoire soit encore plus belle, Vardy se paie même le luxe d’inscrire un triplé. 4-0. Assuré de la victoire, le champion en titre se relâche. Et encaisse deux buts lors des dernières minutes, par Kolářov sur coup franc, puis par Nolito . Mais ces deux pions tardifs n’y changent rien, City vient de s’écrouler à Leicester. Face au grand Leicester. Celui de la saison dernière.