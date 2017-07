Leicester attend plus de la Roma pour Mahrez

RR

Riyad ne répond plus.Resté un an de plus à Leicester alors qu’il était courtisé après le titre des Riyad Mahrez aura vécu une saison un peu plus compliquée, comme l’ensemble de ses coéquipiers. Mais force est de constater que l’Algérien a encore la cote sur le marché des transferts.Selon, l’ AS Roma aurait proposé une offre de vingt-trois millions d’euros pour attirer le natif de Sarcelles. Gourmands, lesréclameraient cependant trente-cinq millions pour laisser partir le meilleur joueur de Premier League de la saison 2015-2016.L’histoire du Fennec qui pourrait quitter les Renards pour jouer avec la Louve : ce n’est plus une carrière, c’est la famille des canidés.