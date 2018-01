Leganés et Séville remettent ça à plus tard

28

CD Leganés (4-5-1) : Champagne – Tito, Unai Bustin, Siovas, García Carnero – Brasanac (Eraso, 46e), Gumbau, El-Zhar (D.Rico, 83e), Gabriel Pires, Amrabat (Ramos, 76e) – Beauvue. Entraîneur : Asier Garitano.



FC Séville (4-3-3) : S.Rico – Escudero, Lenglet, Mercado, Navas – Nzonzi, Banega, Vázquez – Correa, Sarabia, Muriel (Nolito, 76e). Entraîneur : Vincenzo Montella

Il va faire chaud dans une semaine à Séville.Pour cette première demi-finale aller de Coupe du Roi entre Leganés et le FC Séville , le stade municipal de Butarque avait fait le plein pour supporter les Concombres face au finaliste de l’édition 2015-2016. Hélas, les locaux partent au combat avec la boule au ventre, et les Sévillans prennent le contrôle des opérations. Après deux alertes d’Éver Banega et Luis Muriel , le second nommé est servi dans la profondeur par Pablo Sarabia . Grâce à une frappe croisée qui débouche sur un poteau rentrant, le Colombien met lesen position de force (21). Un résultat qui perdure jusqu’à la pause, malgré une grosse occasion de Claudio Beauvue , dont la frappe s’envole.Moins bridés après la pause, les banlieusards madrilènes réagissent et parviennent à créer du danger sur corner. Dominateur dans les airs, Dimitrios Siovas prend le dessus sur Clément Lenglet et surtout Sergio Rico , peu enclin à s’imposer des poings dans sa surface. Résultat : une déviation de la tête du Grec dans les buts, et les deux équipes se retrouvent à égalité (1-1, 56). À force de se regarder dans le blanc des yeux, le reste de la rencontre est une partie d’échecs sans réel vainqueur.Avec ce nul avantageux, Séville devra toutefois garder en mémoire le sort qu'a réservé Leganés au Real Madrid lors du dernier tour s'il souhaite se qualifier en finale depuis son Sánchez-Pizjuán.