Lees-Melou : « Mon pire cadeau ? Une chemise à carreaux des 3 Suisses »

Noël, avec les sourires d’enfants, les bons vins, les cadeaux, les repas délicieux et gargantuesques, reste forcément un des moments les plus agréables de l’année. Mais avec ses ratés aussi, parfois. À l’image de Pierre Lees-Melou qui revient sur ses pires moments de Noël.

3

Le pire cadeau reçu ?

Le pire cadeau offert ?

La pire soirée ?

La pire cuite ?

La pire discussion ?

La pire engueulade ?

Le pire film regardé ?

Le pire jeu fait en famille ?

Le pire endroit ?

Le pire enfant ?

La pire tenue ?

Propos recueillis par Gaspard Manet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ah je m’en souviens, c’était une chemise. Mais genre la chemise à carreaux des 3 Suisses vraiment pas belle, quoi. Bon, par politesse, j’ai évidemment fait comme si elle me plaisait, hein : «» Mais pour être honnête, je ne l’ai jamais portée et je ne sais même plus où elle est. Qui me l’avait offerte ? Je ne peux pas le dire.Je ne suis pas un salaud, donc j’essaie généralement de faire des beaux cadeaux.À la limite, j’ai peut-être fait une blague une fois, mais j’essaie vraiment d’offrir des bons trucs à chaque fois.Ah bah mon pire Noël, oui, je m’en souviens, mais ce n’est pas vraiment rigolo. C’était en rapport avec un problème familial, puisque mon grand-père avait un problème de santé. C’était il y a trois ou quatre ans et c’est clairement le pire Noël que j’ai passé. J’en garde encore un très mauvais souvenir.Je n’ai jamais pris de cuite à un réveillon de Noël. Déjà, je ne suis pas quelqu’un qui boit souvent, alors surtout pas à un réveillon de Noël où il y a toute la famille. Devant mes parents, je ne bois pas. À la limite, un verre de vin blanc pour trinquer, mais ça s’arrête là.Ouais, ça doit être une discussion sur les filles. En fait, avec mon frère, on aime bien taquiner nos cousins qui sont plus jeunes en leur posant des questions sur les filles. Savoir s’ils ont une copine, ou pourquoi ils n’en ont pas. Devant leurs parents et le reste de la famille, généralement, c’est le truc idéal pour les mettre hyper mal à l’aise.Franchement, je n’ai jamais vu une engueulade. Ça se passe toujours bien. C’est le moment de l’année où on se retrouve tous et tout se passe dans la bonne humeur, on rigole, on se chambre, mais il n’y a vraiment jamais d’engueulade.Le jour de Noël, on ne regarde pas de film, déjà, et après, le 26 s’il n’y a rien qui nous tente à la télé, on fait autre chose. On ne met pas un film pour mettre un film. Après, on peut se laisser avoir par les films de Noël à l’ancienne, ceux qui passent chaque année, mais qui te rappellent de bons souvenirs.Ah bah, ça va arriver ce soir, à mon avis. Pour la première fois, ma mère a eu l’idée d’organiser un loto entre nous. Donc chacun ramène un lot, l’idée c’est que ce soit une petite bricole, un truc original, mais rien de cher, quoi ; et on va donc les jouer au loto derrière. Je leur ai déjà fait part que je ne le sentais pas trop, ce truc, mais bon. Comme on va tous le faire, je vais me prêter au jeu, mais je ne le sens pasNon, il n’y a pas de pire, car on le fait toujours aux mêmes endroits. On alterne juste entre chez mes parents, chez ma grand-mère ou chez ma marraine, d’une année sur l’autre. Mais il n’y a que des beaux endroits là-dedans.Non, ça ne me dit rien. Ça s’est toujours bien passé. Et puis bon, je ne vais quand même pas balancer mes petits cousins, les pauvres.Oh bah ça, c’est moi ! Je l’ai déjà fait habillé en jogging avec un petit sweat, comme c’est une tenue que je porte souvent. Généralement, on essaie de bien s’habiller ce soir-là, donc je fais l’effort la plupart du temps, mais j’ai craqué une ou deux fois.