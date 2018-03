Lee Bowyer entraîneur de Charlton

Lee Bowyer and Johnnie Jackson to take caretaker charge of Charlton, as Manager Karl Robinson departs.? https://t.co/y8HHaoor1R #cafc pic.twitter.com/JIBRXwlTga — Charlton Athletic FC (@CAFCofficial) 22 mars 2018

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Grand chamboulement chez lesEn danger depuis une mauvaise série de quatre matchs sans victoire et depuis qu'un groupe d'investisseurs australien s'est positionné pour racheter le club et placer Harry Kewell à sa tête, Karl Robinson n'est finalement plus l'entraîneur de Charlton. Il est remplacé par un duo emmené par son désormais ex-entraîneur adjoint, l'emblématique joueur de Leeds Lee Bowyer, accompagné de Johnnie Jackson.À douze journées de la fin de la League One (D3), Charlton, qui compte un match en moins, n'est qu'à cinq points des plays-offs pour l'accession en Championship.Challenge accepted.