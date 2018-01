Lechantre file en Tanzanie

1

A.Bi

Un peu plus d’un an après son départ du Congo, en novembre 2016, le Français Pierre Lechantre (67 ans) s’est engagé avec le club tanzanien du SC Simba, un des plus titrés du pays.Après plus d’un an d’inactivité, Pierre Lechantre (67 ans), un des entraîneurs français les plus connus en Afrique, vient de retrouver un poste. Le vainqueur de la CAN 2000 avec les Lions indomptables du Cameroun s’est engagé pour cinq mois avec Simba SC, une des meilleures formations tanzaniennes. Le club de Dar Es Salaam, dix-huit fois champion de Tanzanie, participera à la Coupe de la confédération cette année. Lechantre est arrivé mercredi matin au club afin de signer son contrat. Actuellement, Simba SC occupe la première place de la Vodacom Premier League après douze journées.Après avoir coaché au Maroc (Moghreb de Fès), en Tunisie (Club africain, CS Sfax) et en Libye (Al-Ittihad Tripoli), l’ex-sélectionneur du Cameroun, du Mali et du Congo devient le deuxième entraîneur français à diriger Simba SC, après Patrick Liewig en 2013.