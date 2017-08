Leca passe chez l'ennemi ajaccien

1

Avec la relégation en National 3 du SC Bastia et la perte de son statut professionnel, tous les joueurs de la formation corse ont été automatiquement libérés de leur contrat. Parmi eux, le gardien un peu indiscipliné, Jean-Louis Leca , 31 ans, qui allait bientôt devoir pointer à pôle emploi.Mais le natif de Bastia ne voulait pas quitter son île natale, il a donc rejoint le principal rival du: l' AC Ajaccio . D'après, il a passé avec succès sa visite médicale et va donc garder les cages de l'actuel huitième de Ligue 2 la saison prochaine.Les multiplex Ligue 2 vont tout de suite avoir plus de saveur quand Leca expliquera en interview à la mi-temps que son équipe n'est pas arbitrée comme les autres…