Leandro Castán, The Revenant

Il y a deux ans, le Brésilien Leandro Castán s'imposait comme un titulaire indiscutable de la charnière centrale de l'AS Roma. Avant d'être à deux doigts de stopper soudainement sa carrière à cause d'une grave opération du cerveau. Après deux saisons quasi vierges, son retour gagnant au sein du Torino de Siniša Mihajlović n'en est que plus savoureux.



La chute

« C'était effrayant de combattre mon propre corps »

Renaissance

Par Adrien Candau

C'est une histoire faite de grandeur, de décadence, puis de renaissance. À trente ans, Leandro Castán , qui aligne déjà onze titularisations cette saison avec le Toro, solide septième de Serie A, mesure le chemin parcouru : «» , raconte-t-il au. Le destin n'avait heureusement rien d'aussi définitif à infliger au Brésilien. Mais ce dernier a bien dû subir deux années de purgatoire, et beaucoup le pensaient perdu pour le football. Lui le premier.Débarqué à Rome en 2012 en provenance des Corinthians, Castán se met rapidement en évidence en faisant démonstration non seulement de sa puissance physique supérieure, mais aussi de sa qualité de relance. Quand sa santé commence à se détériorer, Leandro est au sommet de sa carrière après deux saisons pleines à plus de trente matchs avec la Roma. Mais le 13 septembre 2014, le stoppeur est soudainement pris de vertiges, alors que les siens et lui affrontent Empoli : «» Rapidement, le verdict tombe : Castán a un caillot au cerveau. Pour l'enlever, seule une opération chirurgicale relativement risquée est envisageable. «» , confiait ainsi le joueur auen août 2015.Suffisant pour plonger le Brésilien dans une déprime prolongée. «» Sage décision. Pour Leandro , la passion du ballon est finalement trop forte : «Pour Castán, la vraie épreuve débutera néanmoins après son opération. S'il est bien guéri de ses problèmes au cerveau, sa rééducation sera longue, complexe et laborieuse. «Le Brésilien ne peut ainsi prendre part qu'à une, puis cinq rencontres lors des saisons 2014-2015 et 2015-2016. Les rares fois où il joue, sa fragilité inquiète, comme face à Vérone en janvier 2016, lorsqu'il concède un penalty sur une faute stupide, une erreur qui lui vaudra de s’excuser platement sur les réseaux sociaux après le match. Sans Castán dans le onze type, la Roma fait son bout de chemin, terminant seconde et troisième de la Serie A. Leandro, conscient qu'il n'entre plus dans les priorités du club de la capitale, se voit accorder un prêt à la Sampdoria en juillet 2016.Pourtant, il ne semble pas convenir aux exigences de la direction deset se retrouve une nouvelle fois prêté au Torino à peine un mois plus tard. Humiliant pour un défenseur qui a connu il n'y pas si longtemps les sommets de la Serie A, mais en définitive, un mal pour un bien pour le joueur. Siniša Mihajlović en fait un homme de base de la défense de son Toro, qui s'impose comme l'une des cautions fraîcheur de ce début de Serie A. Et ne cesse de se répandre en compliments sur sa nouvelle recrue, comme à l'issue de la victoire du Toro face au Chievo Vérone fin novembre dernier, en conférence de presse : «. »Castán, lui, peut enfin émerger, modelé et renforcé par ses souffrances, comme homme et comme joueur : «» Les paroles d'un joueur qui a définitivement élargi son champ de perspectives. Un homme ressuscité, en somme.