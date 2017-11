Le Wydad remporte la Ligue des champions africaine

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Wydad sacré roi d’Afrique.En battant Al Ahly avec Walid El Karti comme unique buteur du match retour à vingt minutes du terme, le Wydad Casablanca s’est assuré une seconde Ligue des champions africaine après celle de 1992. La formation marocaine, qui était allée chercher le nul (un but partout) lors de la finale aller en Égypte, se voit récompensée d’une prime de deux millions d’euros, bien loin des 90 millions d’euros grattés par le Real après avoir remporté la coupe aux grandes oreilles la saison dernière.C’est toutefois bien assez pour que l'attaquant d’Al Ahly, Emad Meteb , ait les boules et tire une tronche de six pieds de long devant le trio arbitral à la fin de la rencontre.