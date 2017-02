Le Werder enfonce Wolfsburg

0

Wolfsburg 1-2 Werder Brême

Le cauchemar des Loups continue.À la lutte pour le maintien malgré un effectif plutôt sexy sur le papier, Wolfsburg s'est incliné face au Werder Brême , qui se bat lui aussi pour sa survie en Bundesliga cette saison. Les, opportunistes et efficaces, l'ont emporté grâce à un doublé de Serge Gnabry , avant que Mayoral ne réduise le score pour le VfL. Les hommes de Valérien Ismaël pilonnent ensuite le but adverse sans parvenir à trouver une nouvelle fois la faille.Nouvelle déception pour Wolfsburg, tandis que le Werder peut souffler un bon coup et revient à la hauteur de son adversaire du soir, avec 22 points au compteur en Buli.