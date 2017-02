Le Werder Brême refuse l'aide de Tim Wiese

0

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Werder Brême est à la peine.Depuis le début de la saison, le club du Nord de l'Allemagne a encaissé trente-huit buts, soit deux de plus que la lanterne rouge Darmstadt. Alors que le titulaire Jaroslav Drobný est capable de coups de sang lourds de conséquences , son remplaçant, Felix Wiedwald a quant à lui encaissé vingt-trois buts en neuf rencontres. Pas glorieux non plus.Malgré cela, à la clôture du mercato ce lundi, le directeur sportif Frank Baumann n'a annoncé aucun renfort entre les perches. Même pas celui de... Tim Wiese. L'ancien portier de la maison verte a, certes, pris sa retraite en 2014, mais à 35 ans, il semblait prêt à rempiler en dépit de sa reconversion achevée dans le monde du catch.» , a déclaré Wiese, resté tout de même sept saisons au Werder, où son statut de légende n'est plus à prouver. Malheureusement pour lui, la réponse est beaucoup moins romantique : «» , s'est contenté de répondre Baumann.Et ça se termine tristement comme un feuilleton du dimanche soir.