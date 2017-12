48 heures chrono

Le président de l'ACA Léon Luciani vient me voir à la fin du match. Il apostrophe ses joueurs, me montre du doigt et dit "regardez il a une voiture de merde, un boulot de merde et regardez tout ce qu'il fait pour vous. Prenez exemple !"

1. FC Köln and head coach Peter Stöger have ended their collaboration. Stefan Ruthenbeck will take over First Team duties until the winter break. #effzeh https://t.co/ASZ79SmuGk