48 heures chrono

Un Lyon qui griffe, Gignac qui rugit, une tigresse plombée... Un week-end de foot entre félins.

Vendredi 24 novembre

Work hard, dream big. pic.twitter.com/UIYfLFoxO7 — Sergio Ramos (@SergioRamos) 24 novembre 2017

Samedi 25 novembre

Sun in the keeper’s eyes at Oakwell so a Leeds fan gives their keeper his hat pic.twitter.com/L2Rt3Jfbs3 — Eamon Kelly (@eamonkelly) 25 novembre 2017

Quand Francis Lalanne est persuadé que Frank Lebœuf marque à l'Euro 2000 face aux Pays-Bas ... #Frankly #EquipeDeFrance pic.twitter.com/6qdoCVpBMP — SFR Sport (@SFR_Sport) 25 novembre 2017

: La scène se déroule dans le XVème arrondissement de Paris, sur les bords de Seine. Les gens quittent le bureau, le week-end peut commencer. Où aller boire un verre ? Quel film regarder au cinéma ? Avec quelle sauce accompagner ce dos de cabillaud ? Pour certains, un problème un peu plus pressant se pose : ne pas se faire dévorer par un félin. Il y a une tigresse dans les rues de la capitale ! L’animal, qui pèse 200 kg, s’est évadé d’un cirque. Sachez que si vous êtes nez à nez avec un tigre, surtout, ne courez pas, pour éviter d’être pris en chasse, il est préférable de crier puissamment pour affirmer votre autorité sur l'animal.: 4-0. Les Bleues viennent de se faire méchamment marcher dessus par les Allemandes, en amical. C’est la première défaite de l’ère Corinne Diacre, et elle fait mal. À Paris, le propriétaire de la tigresse décide de régler l’affaire au fusil à pompe. Naturellement. La dénommée « Mévy » ne se sera baladée qu’une dizaine de minutes dans une allée de Paris.: Il n’y a pas de tigre en liberté dans les environs de Saint-Étienne. Juste onze Panthères qui reviennent prudemment là où elles s’étaient fait dévorer par un Lyon, il y a trois semaines. Avec un nouveau dompteur nommé Julien Sablé.: Ils attendent ça depuis la saison 92-93. Les Crocos nîmois ont la dalle de remonter en première division, et ils peuvent compter sur l’immense Umut Bozok. Hop, un triplé de l’avant-centre Franco-Turc pour se goinfrer de Bourg-en-Bresse 4-0. Sinon, le Tours FC a changé d’entraîneur, mais reste stable au niveau des résultats : des défaites, toujours des défaites. Le Gazélec en a profité (0-2). Devant, le Stade de Reims reste leader. Malpolis, les Rémois, ont gâché la 200de Johan Cavalli sous le maillot de l’ACA en s’imposant 1-0 à François Coty.: L’ASSE a mené deux fois au score, mais s’est fait rejoindre à chaque fois par les Strasbourgeois. La journée se termine par ce match nul 2-2, en espérant que vous avez profité de cette démarque immanquable de 20% à Carrefour - pour les adhérents cartes - sur tous les fers, les centrales vapeur et les aspirateurs. La magie du: Zorro est à Madrid, et ce ringard a customisé son masque.: Mais comment la tigresses du cirque Bormann a-t-elle pu s’échapper ? «» , explique Eric Bormann, dubitatif. «» Pas de soucis, les huit autres tigres restent donc enfermés à double-tour derrière les grilles de leur confortable 10mLa poignée de main qui va bien avec Josep Maria Bartomeu, etparaphe son nouveau contrat en or, heureux de poursuivre l’aventure «» .: Avec son écusson qui fleure bon l’histoire de la ville et son stade typique à l’anglaise, Barnsley FC est un sympathique club de Championship. Cela dit, à cette période de l’année, le Oakwell Stadium laisse passer un soleil rasant à l’heure du. De quoi éblouir les yeux de Felix Wiedwald, le gardien de Leeds United. Qu’à cela ne tienne, un supporter desvient à la rescousse du dernier rempart en lui prêtant sa casquette. Il recevra le maillot du portier en échange après le match. Victoire 2-0 de Leeds dans le Yorkshire derby, le douzième homme a parfaitement joué son rôle.: Pas de fumis, mais des drapeaux qui claquent. Les supporters d’Urawa Red Diamonds exultent, le but de Rafael Silva à la 88e minute de cette finale retour face aux Saoudiens d’Al-Hilal, scelle leur sacre en Ligue des champions asiatique. La deuxième couronne continentale pour les: Diego Maradona a toujours préféré sa fille aînée. «» , a-t-il dit un jour. Et voilà qu’aujourd’hui, la famille est complètement déchirée.a assigné en justice son ex-femme, Claudio Villafane, pour détournement d’argent. En outre, il demande de la prison préventive à l’encontre de Giannina, qu’il accuse d’avoir caché de l’argent dans un coffre, en Uruguay, pendant l’enquête. «, rétorque sa fille.» Pas toujours facile, la vie, quand on est la fille de Dieu.: Il faut apprécier les plaisirs simples. Quand l’humilité de Frank Lebœuf rencontre les connaissances encyclopédiques de Francis Lalanne, on écoute et on savoure… Cela se passe dans l’émissiondont le concept permet au consultant de se fait interviewer par l’invité : «» , lance le chanteur pop, aux épaulettes et à la queue de cheval. «» , répond Lebœuf. C’est alors que Lalanne fait appel à ses souvenirs : «» , rembobine-t-il, précis, face aux yeux écarquillés de l’ancien joueur. Lebœuf indique à son intervieweur que sa mémoire d’éléphant lui joue des tours. Mais Lalanne insiste, il en est sûr, Lebœuf a marqué lors de la défaites des Bleus en poule contre les Bataves (2-3) : «» ; «» ; «» ; «» . Sauf que c'est Christophe Dugarry qui marque de la tête, ce jour-là. Les cheveux, c'est trompeur.: Dortmund roule sur le derby de la Ruhr. À la mi-temps, le BvB mène 4-0 face à Schalke. C’est plié, évidemment. Ah, tiens, au sifflet, il y a le fameux Deniz Aytekin, l'arbitre qui était au sifflet de Barça-PSG en mars dernier.: Oh, le coquin. Rafik Guitane, 18 ans, donne de l’amour. Trois minutes après son entrée en jeu au stade Océane, le Normand déroule ses passements de jambe dans la défense lensoise et froisse les ficelles d’une frappe croisée. 1-0 pour le HAC, score final.: Quel double arrêt de Mathew Ryan ! À Old Trafford, le portier de Brighton sauve les siens en s’interposant sur une tête de Lukaku, puis sur un tir à bout portant de Pogba. Mais le sauvetage du jour est à l’actif de Rachid. L’homme de 59 ans est gardien à Nemours, en Seine et Marne, non pas dans les cages de l’équipe de foot local, mais au sein de la résidence des Noisetiers dans le quartier du Mont-Saint-Martin. Avec l’aide d’autres habitants, il a sauvé la vie d’une petite fille de trois ans. Rachid : «(du cinquième étage,» . Une voisine du premier apporte alors une grosse couette. «(…), décrit Rachid, sur le site du