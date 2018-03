47 heures chrono

Un week-end amputé d’une heure, mais pas pour autant raboté en émotion. Car oui, les joutes internationales nous ont laissé le temps de profiter du spectacle en National, d'un derby du Pacifique et même de saluer les victoires de Gibraltar et du Kosovo. Et ça, cela rend caduque n'importe quelle fatigue.

Vendredi 23 mars

[Live National] Mais quel but de Garland Gbelle !!! Le magnifique ciseau qui finit au fond des filets, quel match entre le @FCCOISE et le @socholet #NationalFFF . Suivez toutes les rencontres ici https://t.co/dgKTVxEJu8 pic.twitter.com/gwIs58UZRo — FFF (@FFF) 23 mars 2018

Thomas Müller s'est offert un but magnifique avec la Mannschaft hier en amical contre l'Espagne pic.twitter.com/OH4uCqGmEV — beIN Sports (@beinsports_FR) 24 mars 2018

Samedi 24 mars

Malheureusement je ne pourrais pas participer au match de la Côte d’Ivoire pendant la semaine internationale. Ma famille besoin de moi en ce moment et j’espère que les supporters comprendront. Je souhaite le meilleur à toute l’équipe! — Yaya Touré (@YayaToure) 22 mars 2018

#TheVoice Exctinction de voix pour Thana Marie https://t.co/oLyyMzJ4h9 — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) 25 mars 2018

Dimanche 25 mars

Par Maxime Brigand et Mathieu Rollinger

Trêve internationale ou pas, on continue de bosser en National. Et même qu'on s'applique à bien le faire.» Plutôt que le tourbillon de la vie, les supporters anglais ont connu un week-end somme toute banal à Amsterdam . Pour la manière et les bonnes manières, on repassera.Une autre histoire de manière : à Miami, Benoît Paire fait sauter Novak Djokovic en deux sets. Bon, un demi-Novak, mais un Novak quand même.Sur un cadeau d’Ospina, Olivier Giroud continue de grimper sur l’échelle des meilleurs buteurs de l’histoire de la nation. Zizou n’est qu’à un barreau. Olivier Queen.Tiens, vous sentez cette petite odeur de Mondial ? Si si, c’est bien ça, puisque Thomas Müller commence à régler sa mire.Deuxième balle de la soirée à Saint-Denis. Thomas Lemar boucle un ballet collectif magistral. Allez, qui c’est les plus forts ? Évidemment, c’est les Bleus !Finalement, passer l’été à la maison, ce n’est pas si mal. L’ex-retraité Gigi Buffon ne peut que regarder la frappe de Lanzini filer dans la lucarne. Vis ma vie deUne veste qui se retourne, qui se déchire et qui se piétine. La Colombie vient de retourner la France (2-3). Bah, bah ?Boire ou conduire, il faut choisir. Même (et surtout) quand il s’agit d’un avion de ligne. Alors qu’il s’apprêtait à faire décoller de Stuttgart un appareil de la compagnie Portugalia Airlines, le copilote lusitanien a été interpellé dans un fort état d’ébriété par la police allemande, alertée par un employé de l’aéroport. Pourtant, il y a toujours un commandant à bord de la carlingue portugaise, en la personne de Cristiano Ronaldo . Grâce à un doublé dans les arrêts de jeu, CR7 permet à sa sélection d’atterrir en douceur à la fin du match face à l’Égypte (2-1). Et là, on peut applaudir.Sale soirée pour les Wakaï. Les Toa dansent sur une quatrième victoire consécutive, Dylan commence à ouvrir son petit cœur et Julie couche Chantal, remportant au passage le premier duel de son marathon. Elle est sur TF1 la leçon de courage.Un indice de plus pour élucider le mystère des temples incas : au Pérou, on sait construire.À peine sortie du garage que voilà la F1 de Valtteri Bottas dans un sale état, aux qualifications du GP d’Australie. Dans l’autre hémisphère, c’est l’effet inverse pour Unai Emery , bien éraflé par Thomas Meunier avant de rentrer aux stands. Le Belge a fait un petit écart en conférence de presse en induisant qu’il y aurait quelques changements sur le banc parisien la saison prochaine.De la pagaie en pagaille. Dans le derby des îles françaises du Pacifique (distantes de seulement 4612 kilomètres), Tahiti s’impose face à la Nouvelle-Calédonie au bout du suspense et grâce à un triplé en une mi-temps de Teaonui Tehau , alors que les Cagous pensaient tenir le nul à trois minutes de la fin. Victoire 4-3 pour l’équipe du Fenua.Aventure, toujours. Mais fin d’une autre : Philip Kerr s’éteint, l’inspecteur Bernie Gunther avec. Sale temps pour les héros.Bordel à la. De retour à Madrid après un bon nul en Allemagne (1-1), les plumes de la Fédération espagnole annoncent que David Silva quitte le rassemblement pour «» . Mazette. Dans la foulée, Ángel Di María déclare aussi forfait pour l’Espagne-Argentine de mardi et Puyol balance Neymar au Real. Est-ce que ce monde est sérieux ?Martin Fourcade écrase la poursuite et décroche un petit globe qui fait suite à un gros globe et cinq médailles olympiques. Bon, c’est le printemps, il fait 10 degrés dehors, il serait temps de rentrer et de faire un peu de place aux autres.Défaite de la Corée du Sud face à la partie septentrionale de l’Irlande (1-2). On a visiblement encore un peu de mal avec tout ce qui est « du Nord » du côté des Guerriers Taeguk. Alexis Sánchez est nommé capitaine du Chili. Alexis Sánchez. Hum.Coup de fusil à Concarneau : Abdoulaye Sané donne la victoire au Red Star qui se replace dans la course à la montée en Ligue 2. Ah non, les plus forts, c’est donc les Verts.Reprise zaltanesque d’ Arturo Vidal face à la Suède, dans l’antre du Z.Rappelé en sélection, Yaya Touré avait disparu de la circulation avant d’expliquer son absence. Leassurait que sa famille avait besoin de lui en ce moment. Pourtant, face au Togo à Beauvais, c’est à Pépé que le clan ivoirien doit une fière chandelle. Double buteur, le Lillois permet aux siens de repartir avec le nul (2-2).Décidément, l’Amérique du Sud a décidé de faire de l’Europe sa chose. Après le Brésil, l’Argentine, le Pérou et la Colombie, c’est au tour du Chili de se farcir une sélection du Vieux Continent, grâce à un but en toute fin de match de Marcos Bolados (2-1).Kosovo-Madagascar à Franconville ? Ça donne des choses magiques, la mondialisation. En tout cas, premier match et première victoire contre une nation non européenne pour les Kosovars, grâce à un but d’Edon Zhegrova. Et c’est la sympathique délégation malgache qui en fait les frais.La seule vraie extinction de voix à retenir n’est pas celle de Thana-Marie dans, mais bien celle de Thierry Gilardi, dont on commémorait les dix ans de la disparition ce week-end.Thanasi Kokkinakis fait sauter les aiguilles Federer à Miami. Dans la foulée, le Roi annonce qu’il ne se roulera pas dans la terre battue cette année. Là, on reprend un shot pour oublier.Suite logique, c’est un réveil complexe. Saleté de changement d’heure. Javier Pastore , lui, en a profité pour s’ouvrir sur les ondes de la radio espagnole Onda Cero : «(au PSG, ndlr)» Encore un shot, patron.Trêve internationale oblige, Laurent Nicollin s’emmerde. Alors, il régale. Un, deux, trois et bon anniversaire au MHSC !Alors que Vettel danse à Melbourne, Didier Deschamps tire la tronche sur TF1. Dents serrées, le sélectionneur de tous les Français se lâche : «(...)Le bol de Smacks est prêt, la tasse de café aussi, la petite robe de chambre est bien nouée : tu peux enfin presser sur le bouton « 1 » de la télécommande. Comme chaque dimanche qui se respecte. Sauf que cette fois, c’est Jean-Luc Reichmann dans ton poste, à la place de Christian Jeanpierre... Saleté de changement d’heure.Mais cette déconvenue n’égalera pas celle de Carles Puigdemont, bloqué en Allemagne à la frontière danoise. L'ex-président indépendantiste, sous le coup d'un mandat d'arrêt européen lancé par l'Espagne, est arrêté après cinq mois de fuite.Fourcade a compris le message de la veille en terminant 19de la mass-start. Nullos va.Peter Sagan, lui, franchit la ligne au sprint et en premier. Le champion du monde remporte Gand-Wevelgem pour la troisième fois consécutive. Ce qui n’a rien d’un pavé dans la mare.Au contraire de la révolution qui démarre sur le rocher de Gibraltar, qui vient de battre la Lettonie (1-0). Le second succès de sa jeune histoire et le premier depuis juin 2014. Le début d'une série ?Clermont se prend sept essais dans le buffet et coule dans la la rade de Toulon (49-0), mais le retour sera toujours moins douleureux et surtout moins long que celui des gars du Liechtenstein, qui repartent de Marbella après avoir pris trois buts contre les îles Féroé.La première lauréate du Grand Prix Eurovision, Lys Assia, est décédée à 94 ans. La Suissesse avait remporté le concours 1956. Blouson noir, lunettes noires et ceinture noire, soirée hommage sur TF1 avec Maître Gims, invité du 20 heures. «» , clame-t-il. Une variétoche qui permet donc de croiser Vianney et Lil Wayne sur le même album. Un sacré caméléon, ce Gandhi Djuna.Bon, ce n'est pas tout ça, mais on est encore excités comme une puce, nous. Faut dire que sans une petite dose de MMA avant de dormir, ça va se coucher avec pas mal de frustration. Ramenez-nous vite nos week-ends Conforama et Domino's !