48 heures chrono

De la castagne, des chansons douces et un gardien aux fraises : un week-end de foot qui a fait entrer Nolan Roux dans l'histoire.

Vendredi 23 février

Hull City fans brought their game against Sheffield United to a halt in the 20th minute with a protest against their owners.More: https://t.co/SGknE1rfCv pic.twitter.com/W86qlDdomm — BBC Sport (@BBCSport) 23 février 2018

[VIDEO] Revivez les 23 buts de cette (belle) soirée de @DominosLigue2 La solide victoire d'Auxerre Le scénario fou entre Ajaccio et Sochaux Les cartons de Châteauroux et Nîmes ...https://t.co/PMyaFznyng — beIN Sports (@beinsports_FR) 23 février 2018

#CAH #EDLP #FutbolPago Huracán 1-0 EstudiantesOtro PAPELON del fútbol argentino. Iban 26' del ST y se apagó la luz en el Ducó. La hinchada del Globo canta contra Macri (ya se convirtió en un "hit" en todas las canchas). pic.twitter.com/zuznoHJjpc — Adrián D'Amelio (@Adridam) 23 février 2018

Samedi 24 février

Duisburg - Ingolstadt maçının 18. dakikasında kaleci Mark Flekken, su içmek için arkasını döndüğü sırada gol yemiş. pic.twitter.com/FKMqWO4rt0 — Barışmert Günal (@barismertgunal) 24 février 2018

[VIDEO] Real Madrid Cristiano Ronaldo offre le penalty à Karim Benzema > Un geste de grande classe du Portugais https://t.co/gR4X0kmcXa — beIN Sports (@beinsports_FR) 24 février 2018

« His first name is Patrice, is Patrice, is Patrice / His second name is Évra, is Évra, is Évra / And he's a f*cking liar, a liar, a liar / Thats why we hate him we hate him we hate hime / Oh ooooooh Luis Suárez, Oh ooooooh Luis Suárez... »

En VF, ça donne : « Son prénom est Patrice, Patrice, Patrice / Son nom est Évra, Évra, Évra / Et, c'est un putain de menteur, de menteur, de menteur / C'est pourquoi, on le déteste, on le déteste, on le déteste / Oh ooooooh Luis Suárez, Oh ooooooh Luis Suárez... »

Première Supercoupe d'Afrique pour le #WAC ambiance de dingue,victoire sur un magnifique coup franc de #TIGHAZOUI #WACTPM pic.twitter.com/DPtPQVGsI3 — Sirelpocho (@sirelpocho) 24 février 2018

[VIDEO] Vive altercation entre Frédéric Hantz et Antoine Kombouaré ! https://t.co/xxL4RWVyIP#EAGFCM — beIN Ligue 1 Confo (@beINLigue1Confo) 24 février 2018

[VIDEO] Barcelone En prévision du match contre l'Atlético de Madrid, Luis Suárez a tout fait pour se prendre un carton jaune ! Mais l'arbitre n'a rien voulu savoirhttps://t.co/UmUUMg6pMA — beIN Sports (@beinsports_FR) 24 février 2018

#TNTSports | El Monito Vargas metió el centro, Robertone abrió el pie y puso el 1-0 para #Vélez contra #River pic.twitter.com/rIm5SHRx2m — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 24 février 2018

Dimanche 25 février

[VIDEO - BUT] SüperLig Tacle puis frappe magique dans la lucarne opposée : Demba Ba régale ! https://t.co/bKjwO0p63k — beIN Sports (@beinsports_FR) 25 février 2018

Serge Aurier est le premier joueur de l'histoire de la Premier League à rater 3 touches dans un match. [@SpursStatMan] pic.twitter.com/xMptrAguC1 — Premier League (@PLFrance_) 25 février 2018

[VIDEO - BUT] Lazio Cette frappe "feuille morte" de Milinković-Savić surprend totalement le gardien ! https://t.co/WUohSVfYFB — beIN Sports (@beinsports_FR) 25 février 2018

[RESUME] SüperLig Quaresma offre la victoire au Beşiktaş contre le Fenerbahçehttps://t.co/wenjEnqxte#BJKFB — beIN Sports (@beinsports_FR) 25 février 2018

[RESUME] League Cup Manchester City se paye Arsenal C'est le premier trophée en Angleterre pour Pep Guardiola https://t.co/2N6p7pmrzw #ARSMCI — beIN Sports (@beinsports_FR) 25 février 2018

Info FrSerieA: Nainggolan va prendre rendez-vous chez le dentiste pic.twitter.com/jbhZeOkHYT — FrSerieA (@FrSerieA) 25 février 2018

[RESUME] Liga L'Atlético cartonne Séville Un triplé (et une passe décisive) pour Griezmann Un but de filou pour Diego Costahttps://t.co/xTX7zWDMMw#SEVATM — beIN Sports (@beinsports_FR) 25 février 2018

Par Florian Lefèvre et Mathieu Rollinger

Il faut sauver le soldat Yohan ! Dégagé du Zénith l’été dernier, muet à Fulham en Championship durant l’automne, Yohan Mollo croyait repartir du bon pied cet hiver, en rejoignant lesde Vancouver en MLS. Utilisé comme sentinelle lors de son premier match d’essai, le milieu offensif n’a pas été conservé, faute de «» , cette règle d’exception au plafond salarial dans la ligue. Selon, le philosophe français projette de rester à Los Angeles avant la clôture du mercato.le 4 avril. Qui sait, peut-être qu'un jour, Mollo finira par servir des cocktails en boîte de nuit. La Domino’s n'a pas besoin de Yohan Mollo pour mettre un peu de piment sur ses pizzas. Le derby de la Loire entre Tours et Orléans a permis de réveiller une rivalité ancestrale, comme chacun sait. Ainsi, 28 supporters des deux camps ont été interpellés avant le match à la suite d’une bagarre générale dans la vieille ville tourangelle. Sans heaume, ni cotte de maille.C’est fini pour Nicolas Mahut, éliminé en quarts de l’Open de Marseille par un obscur Biélorusse sorti des qualifs, la faute à un coup droit défaillant. Un week-end mouvementé pour les ramasseurs de balles qui ont eu également beaucoup de boulot à Hull City, où les supporters ont interrompu le match de Championship face à Sheffield United , en jetant des centaines de balles sur la pelouse pour réclamer le départ du proprio Assem Allam. La Ligue 2 a quand même quelques valeurs sûres . En premier chef, le Stade de Reims de David Guion, qui a plié QRM (2-1). Mais aussi Umut Bozok, pianiste double buteur pour le Nîmes Olympique à Niort (victoire 4-1 des Crocos). Et bien sûr, l’immense Mickaël Tacalfred ! Pas découragé de frapper sur le poteau, le défenseur central transformé en avant-centre s’y reprend à deux fois pour tromper le portier valenciennois (2-0 en faveur de L’AJA). Sinon, pas de jaloux chez les castagneurs, match nul 1-1 dans le derby Tours-Orléans.Dossier macabre. Un huissier et un serrurier ont découvert le cadavre d’un homme de 47 ans au rez de chaussée d’un HLM à Solliès-Pont, dans le Var. D’après, le défunt serait mort depuis au moins trois mois. À Strasbourg, il se murmure que les 23 305 spectateurs venus assister au match entre le Racing et Montpellier auraient succombé après 90 minutes d’ennui. 0-0, un douzièmeen 27 journées de L1, c’est toujours ça de pris pour Benjamin Lecomte Tiens, l’équipe de France de rugby va éviter la cuillère de bois. Victoire 34-17 au Vélodrome contre l’Italie, au tournoi des VI Nations. Rien à secouer ? Vous préférez scruter le National ? Alors, attention talents : William Sea, 25 ans, attaquant de l’Entente SSG, et Matthieu Ezikian, 26 ans, milieu de l’AS Lyon-Duchère. Qu’on leur donne à partager le prix Puskás 2018, et plus vite que ça.Allez, bonne nuit, on débranche tout.La police allemande annonce avoir mis la main sur un hooligan russe recherché depuis l’Euro 2016 pour tentative de meurtre lors des incidents face aux Anglais à Marseille. Impressionné par ce coup de filet de autorités de son pays, Mark Flekken a décidé de vérifier par lui-même la qualité de ceux qui ornent sa cage. Dommage pour ce contemplatif, puisque le match de D2 entre Duisbourg et Ingolstadt se poursuivait. Et le gardien des Zebras était complètement ailleurs sur le contre des Bavarois. Mais alors vraiment...Écroué pour viol, Tariq Ramadan peut toujours compter sur de fidèles soutiens. Une campagne dea récolté 70 000 euros en trois jours pour aider le théologien à payer ses frais de justice. Moins polémique, Cristiano Ronaldo a lui lancé le mouvement #TousAvecBenzema en lui offrant le penalty du 4-0 face au Deportivo Alavés. On vit dans un chouette monde.Pour ses grands débuts avec West Ham, Patrice Évra se déchire au marquage d’Emre Can et Liverpool ouvre le score. Hué tout le match, Tonton Pat’ repart d’Anfield avec une valise au bras (défaite 4-1) et un air qui raisonne dans la tête, entonné par le Spion Kop...Un samedi vécu comme une défaite par tous les gourmets de France. Un patient du service cardiologie du CHU de Rouen a eu la désagréable surprise de trouver un mulot mort dans son plat d'épinards. Et pour ne rien arranger, le Paris-Brest prévu pour le dessert était plus fade que jamais. Même si Habib Diallo a ajouté à la dernière minute un peu de chantilly sur la mousseline grumeleuse des Finistériens, qui l’emportent finalement 1 à 0.Point. Le président Emmanuel Macron est en train de pulvériser le score de François Hollande, en réalisant la prouesse de passer 12h30 à tâter des poules, enchaîner les selfies et essuyer quelques sifflets au Salon de l’agriculture. À l’inverse, le Bayern Munich voit sa série de victoires en Bundesliga s’arrêter à quatorze unités, à la suite du nul face au Hertha Berlin, faisant une croix sur un record vieux de 38 ans. Alors c’est qui lemaintenant ?Les exploits prennent des formes ovales. Sean Maitland inscrit le troisième essai de l’Écosse qui va saccager l’Angleterre 25-13, alors que le XV de la Rose n’avait perdu qu’une seule fois depuis le Mondial 2015. Au pays du rugby toujours, le pack toulousain réussit à recoller au score face à Monaco, après avoir été mené 3-1, grâce à une jolie frappe en pivot de Yaya Sanogo. Stadium, Murrayfield même délire.Trop puissant pour Mazembe, le Wydad de Casablanca remporte la Supercoupe d'Afrique, grâce à ce délice signé Amin Tighazaoui au coup franc.Messieurs Dames, le coup d’envoi fictif le plus lent de l’histoire des coups d’envoi fictifs :ROUDOUROUX PUISSANCE DIX !!! En froissant les ficelles du Roudourou, sa majesté Nolan Roux atteint pour la première fois de sa carrière la barre des dix buts en une saison de Ligue 1. À une semaine de fêter son trentième anniversaire, il était temps. La routourne a fini par tourner, en somme.Soirée braquo sur les stades de Ligue 1 : Amiens va chercher une victoire ranieriesque à Nantes (0-1) et Toko Ekambi mouche les Dogues (1-2).» Guingamp et Metz n’ont pas pu se départager sur le terrain (2-2), mais le match se prolonge dans le couloir entre les deux coachs, après un tête-à-tête musclé pendant la rencontre. Explications d’Antoine « la castagne » Kombouaré : «6-1 au tableau d’affichage ? La mission de Luis Suárez, déjà auteur d’un triplé, n’est pas encore finie et l'attaquant du Barça fait tout pour obtenir un carton jaune en fin de match. Quitte à être suspendu, autant que ça soit pour le prochain match à Las Palmas plutôt que celui qui suit contre l’Atlético. Les plaquages sur les joueurs de Gérone n’y feront rien, l’arbitre ne récompensera pas son travail. «Gabi Heinze est en transe. Son Vélez bat le River de Marcelo Gallardo (1-0) ! On se retrouve dans dix ans sur les bancs du PSG et de l'OM ?À Sainté, c’est fumis au petit-déj. Interdits de déplacement à Lyon, les supporters des Verts affichent leur soutien aux joueurs au saut du lit. Complètement torchés, les mecs.C’est fini pour les JO d’hiver (quinze médailles, dont cinq rien que pour le biathlon). C’est fini aussi pour les vélos en libre service de l’entreprise Gobee.bike, qui retire ses bicyclettes de l'Hexagone. En cause ? «, explique l'entreprise dans un communiqué » Les chiffres ne précisent pas si Mathieu « Petit Vélo » Valbuena, retrouvé en Turquie, a été comptabilisé.Deuxième penalty repoussé par Sergio Asenjo en l’espace de seize minutes de jeu contre Getafe. Après avoir plongé à droite face à Angel, le gardien du sous-marin jaune choisit le côté opposé face à Jorge Molina. Malins, les Lyonnais ont eu la bonne idée d’éviter la séance de tirs au but jeudi dernier face à Villarreal.Demba Ba-ba-ba-ba. Quand tu veux, tu remets ça.Nos latéraux produits en France ont du talent. Après le calvaire d’Évra la veille, c’est Serge Aurier qui s’illustre en établissant un nouveau record en Premier League. L’Ivoirien a fait perdre la balle auxà trois reprises à cause de fausses touches. Heureusement que le gars sûr Harry Kane traînait dans les parages pour offrir la victoire à Tottenham à Crystal Palace (0-1) Une caresse de Milinković-Savić face à Sassuolo. Comme ceci.Deux poteaux, deux barres, mais pas le moindre but entre Bordelais et Niçois. Et la course pour cette satanée cinquième place reste toujours aussi indécise.Contrôle poitrine, jongle sur un pas, reprise de volée en déséquilibre : Mariano Díaz lance le derby ! Après lade Nolan Roux, après le match énormissime de Romelu Lukaku lors de la victoire de Manchester United contre Chelsea (2-1), ce week-end appartient définitivement aux numéros neufC’est pas parce que la Juventus a quitté le stade des Alpes que la neige ne peut plus tomber sur Turin. Juve-Atalanta, reporté à une date ultérieure.OH, DEBUCHY ! En vacances à Courchevel, où il se prélasse sûrement en buvant un cocktail, Roland Romeyer peut fêter l’égalisation stéphanoise à la 90du derby ! Un nul qui résonne comme une victoire pour les Verts. Après tout, la cinquième place n’est qu’à cinq points...vous avait prévenus, le derby, le bouillant, se déroulait à Istanbul. Mené par Fenerbahçe à la mi-temps, le Beşiktaş s’impose 3-1. Auteur d’un doublé, Ricardo Quaresma fait exploser la Vodafone Arena avec un exter’ d’amour.En écrasant Arsenal 3-0 grâce à des cacahuètes d’Agüero, Kompany et David Silva, Manchester City s’adjuge la League Cup. L’équipe qui aura fait le plus trembler l’équipe de Pep Guardiola dans la compétition se nomme donc Bristol City.Dans la foulée d'un tifo, le virage Auteuil régale avec cette banderole : «KAMEHAMEHAAAAAAAAAAAA !!! Après Kylian Mbappé et Rolando contre son camp, Edinson Cavani met l'OM KO au retour des vestiaires. 3-0, le score ne bougera plus. Victoire impériale des Parisiens, qui se rapprochent plus que jamais des sept boules de cristal (quatorze points d'avance sur l'AS Monaco), ou autant de titres de champion de France. Gros bémol : la blessure de Neymar, sorti sur civière et dont la présence face au Real Madrid semble compromise.Défaite 2-0 de la Roma contre Milan à l'Olimpico. Dans tes dents, Radja Nainggolan ! Mais littéralement : le Ninja a laissé une incisive dans un duel.Trois coups de Grizou pour boucler le week-end. Les Matelassiers mettent Séville au lit et bordent les draps. 5-2 à Sánchez-Pizjuán.