Un week-end de sieste sur le marché des transferts

Par Maeva Alliche

Le PSG vient de se prendre un mur. Si d’après, Fabinho et le PSG se seraient mis d’accord, les deux parties se sont heurtées à un « non » monégasque.rapporte que l’offre de 50 millions d’euros (bonus compris) mise sur la table par le club de la capitale aurait été refusée par le champion de France. Pas aveuglé par l’argent, le club de la Principauté ne souhaiterait pas renforcer un concurrent direct en Ligue 1. De plus, après le départ de Bernardo Silva et celui très probable de Tiémoué Bakayoko, les dirigeants monégasques auraient des craintes quant au message envoyé au reste de l’effectif, par le nouveau départ d’une pièce importante du dispositif Jardim. Au moment où l’ASM met tout en œuvre pour conserver Kylian Mbappé, ce transfert pourrait peser dans la balance.La bonne mère en perdrait presque la tête. La dernière rumeur en date dans la cité phocéenne est la signature imminente de Luiz Gustavo. D’après Andoni Zubizarreta et le médecin de l’OM auraient quitté la Suisse, où se trouve la délégation marseillaise, pour finaliser l’arrivée du milieu défensif brésilien. Wolsfburg et l’OM se seraient entendus sur un transfert à huit millions d’euros. Le joueur de vingt-neuf ans serait attendu à Marseille lundi pour passer sa visité médicale. L’internationalétait également sur les tablettes du Milan AC, de la Juventus et de l’Inter. Avec cette arrivée, les Marseillais prouvent un peu plus que sur le marché des transferts, l’OM craint « dégun » .Ça y est, Alexandre Lacazette aurait trouvé un nouveau point de chute. Téléfoot annonce qu’Arsène « la pince » Wenger serait prêt à craquer son PEL pour faire venir l’attaquant lyonnais. Si Lacaz' a bien donné son accord auxpour rejoindre Londres, Arsenal et Lyon vont devoir trouver un terrain d’entente. Le club londonien serait prêt à proposer dans les prochaines heures 53 millions d’euros hors bonus, quand Jean-Michel Aulas réclamerait 60 millions d’euros pour lâcher son buteur.Valises bouclées, billets d’avion bookés, Anthony Modeste devait rejoindre le Tianjin Quanjian, avant que Cologne ne mette un terme aux discussions la semaine dernière. Toujours en salle d’attente, l’attaquant français pourrait finalement rejoindre la Premier League. D’après Sky Sports, West Ham s’apprêterait à formuler une offre de 23 millions d’euros pour convaincre le club allemand de lâcher son joueur. De leurs côtés, les dirigeants allemands tableraient plus sur un transfert aux alentours de 35 millions d’euros. Contrairement à Anthony, les prétentions économiques de Cologne manquent de modestie.Peu utilisé lors du dernier exercice, Jérémy Mathieu a été autorisé par le Barça à aller voir ailleurs le temps des vacances. En fin de contrat la saison prochaine et souvent décrié en Catalogne, l’ancien Sochalien, annoncé un temps à Marseille, va faire un essai au Sporting Portugal. «» , a communiqué le club catalan. Comme dans une chanson de R&B français, ça commence par un break et ça finira par une rupture avec des larmes.Les clubs intéressés par Saúl Niguez et Marquinhos peuvent ranger leur chéquier. Le premier, éclatant pendant l’Euro U21 avec l’Espagne, a été cadenassé par l’Atlético Madrid. Décidés à ne pas se faire piquer leur pépite de 22 ans, les Colchoneros ont prolongé son bail jusqu’en 2026. Rien que ça.En comparaison, la prolongation du défenseur parisien peut sembler dérisoire. Le Brésilien de 23 ans, au PSG depuis quatre saisons, est désormais lié au club de la capitale jusqu’en 2022.Alors qu’il semblait proche de Besiktas, Adil Rami devrait finalement rejoindre Marseille. D’après les informations de beIN Sports, le défenseur de Séville aurait refusé les propositions turques, préférant un départ vers l’OM. L’officialisation d’un transfert autour de six millions d’euros semble imminent. Alerte sur la Canebière.D’un finaliste de Ligue des Champions à l’autre. Laannonce que le Madrilène Danilo ne serait plus qu’à quelques pas de Turin. D’après le quotidien italien, après une première offre de 13 millions d’euros refusée par le Real Madrid, la Juventus aurait fait une seconde proposition aux alentours de 20 millions d’euros. Davantage séduist par cette nouvelle offre, les dirigeants madrilènes seraient en passe de s’entendre avec leurs homologues turinois. L’international brésilien de 25 ans se serait déjà mis d’accord avec la Vieille Dame sur un contrat de cinq ans à cinq millions d’euros par saison. Elle régale laAntonio Rüdiger ne devrait pas s’éterniser à la Roma. D’après Sky Italia, le défenseur devrait découvrir la Premier League la saison prochaine, sous les couleurs de Chelsea. La chaîne transalpine annonce un transfert à 33 millions d’euros + 5 millions d’euros de bonus. L’international allemand n'en perdra pas pour autant son italien, puisqu'il retrouvera Antonio Conte chez les. De quoi continuer la méthode Assimil pour apprendre la langue de Dante annonce une future approche d’Everton pour Olivier Giroud. D’après le tabloïd anglais, lessongeraient à l’attaquant français pour compenser le très probable départ de Romelu Lukaku. Une offre de près de 23 millions d’euros serait en passe d’être transmise auxD’après le, Monchi et Antero Henrique se seraient rencontrés au sujet de Lucas. Après l’Inter Milan la semaine dernière, le Brésilien serait une piste envisagée par la Roma pour remplacer Mohamed Salah parti à Liverpool. Les dirigeants parisiens auraient fixé le prix de départ de leur attaquant à 30 millions d’euros. Après la ville lumière, la ville éternelle pour Lucas ?PSG toujours, mais au niveau des arrivées cette fois. Selon, le club de la capitale aurait proposé 65 millions d’euros à la Juventus pour Alex Sandro. Mais les Parisiens ne seraient pas les seuls sur le doss’. Chelsea serait également intéressé par le latéral brésilien, qui aurait d'ailleurs une préférence pour les. Le quotidien italien rapporte aussi que la Juve, décidée à conserver le joueur, n’examinera aucune offre à moins de 70 millions d’euros. Faites vos jeux.Sponsorisé par Partouche, le LOSC est un peu joueur dans l’âme. C’est certainement pour faire honneur à son partenaire principal que le club nordiste prend des paris sur l’avenir. Lesont piqué trois jeunes recrues à Monaco et Paris ce week-end : Kouadio-Yves Dabila, Chahreddine Boukholda et Fodé Ballo-Touré. Les trois joueurs âgés de vingt ans ont rejoint Lille pour trois saisons. S’ils ne sont pas efficaces, Marcelo Bielsa pourra toujours monter unLibre depuis la fin de son contrat avec Manchester City, Willy Caballero a rejoint Chelsea. À 35 ans, le chevalier Willy devient la doublure de Thibaut Courtois. Classe.Ça bouge à la Roma. Après Mohamed Salah, Leandro Paredes quitte le club, direction le Zenith Saint-Petersbourg. Acheté par la Louve six millions d’euros il y a trois ans, l’Argentin débarque en Russie pour 21 millions d’euros. Une plus value à faire pâlir d’envie Stéphane Plaza.Après quatre saisons au Milan AC, Andrea Poli a fait ses valises direction Bologne, où il s’est engagé jusqu’en 2021. Nul doute qu'il a pensé à dire merci et au revoir.Les choses sérieuses commencent pour Enzo Sauvage. Membre de la promo Nike Academy la saison dernière, l’attaquant français de 17 ans a signé un contrat pro de trois saisons avec Wolverhampton qui évolue en Championship. Un louveteau sauvage.Jay Rodriguez quitte Southampton et rejoint West Bromwich Albion pour un montant compris entre 14 et 17 millions d’euros.Après une saison blanche au Havre, Grégoire Puel, fils de, s’est engagé pour deux ans avec le Gazélec Ajaccio. Le joueur de 25 ans était libre de s’engager dans le club de son choix, après que le HAC ne l’a pas conservé. Serait-ce un indice sur le prochain club entraîné par papa ?Libre depuis la fin de son contrat avec le club kazakh d’Astana, l'international serbe Nemanja Maksimović a pris le chemin de Valence, où il a signé jusqu'en 2022.Lassé de bourlinguer à droite à gauche, après avoir été prêté à Sassuolo, Lugano et Nice par la Juventus, Anastasio Donis s'est engagé avec Stuttgart jusqu'en 2021. Les dirigeants turinois se sont laissés convaincre par son «» .