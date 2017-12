48 heures chrono

Hello @KMbappe @neymarjr @DaniAlvesD2 ! Can you pay ransom to release the Ninja turtles ?!? Thanks #SRFCPSG pic.twitter.com/lEi8rMCYuS

Father,It was much more than I could ever imagined. Thank you! I’m now ready for the next journey. In Jesus name. Amem. Pai,Foi muito, mais do que eu pedi ou imaginei!Obrigado! Eis-me aqui para próxima jornada. Em nome de Jesus. Amém. pic.twitter.com/PofZBAV0BE