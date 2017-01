Le vote corporate de Juan Antonio Pizzi

0

Si, désormais, le Ballon d'or est revenu exclusivement aux mains des journalistes, la FIFA a gardé, elle, son panel de votants composé des capitaines, sélectionneurs et journalistes de chaque pays, pour élire The Best. Si Cristiano Ronaldo a remporté assez logiquement le trophée, tous n'ont pas voté pour lui.Si les votes de Lionel Messi pour ses potes du Barça (Suárez, Neymar et Iniesta) et ceux de CR7 pour ses copains du Real (Bale, Modrić, Ramos) sont devenus une habitude, le sélectionneur du Chili, Juan Antonio Pizzi , a lui aussi fait dans le corporatisme. Problème : à part Alexis Sánchez, aucun autre Chilien n'était dans les vingt-trois joueurs nommés. Pas un souci pour Pizzi , qui décide alors d'attribuer la première place à Sánchez et de ne mettre aucun nom en seconde et troisième positions.Sánchez sur le podium, difficile de s'asseoir.