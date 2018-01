Le Vicenza Calcio officiellement en faillite

1

Un autre géant italien met un genou à terre.Après Parma en 2015 et Modène cette saison, c'est au tour du Vicenza Calcio de faire officiellement faillite. Le tribunal de Vicenza a officialisé la nouvelle ce jeudi, et son président Alberto Rizzo a fait une déclaration en marge de cette annonce : «En difficulté depuis de nombreux mois, le club s'active déjà en coulisses pour tenter de terminer la saison dignement et lancer une nouvelle ère dès la saison prochaine. Pas moins de trois millions d'euros sont espérés pour mener à bien le redressement du club. Vicenza fête cette saison ses 115 ans.