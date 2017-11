Le troisième club de Milan est une œuvre d’art

Dans l’ombre écrasante de l’Inter et du Milan pousse un club aux ambitions démesurées. Fondé il y a deux ans seulement, l’AS Velasca, serait, selon son président « la troisième équipe milanaise » . Pas pour ses joueurs, le nombre de fans ou la puissance économique, mais pour son âme et son projet. Car le Velasca n’est pas qu’un club de foot. C’est aussi une œuvre d’art.

Blasphème et encre qui dégouline

Benne en bronze et projet sportif

Par Thomas Andrei

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Velasca est encore très loin des sommets. L’équipe évolue actuellement en douzième division, un championnat géré par le Clergé. Son stade, à vingt minutes de marche de San Siro, Velasca le partage avec pas moins de sept autres formations. Alors, forcément, lorsqu'on demande au président, Wolfgang Natlacen, ce qui lui permet de balancer de telles déclarations, il refuse de porter le chapeau : «, assure-t-il, avec un sourire en coin.» Le projet ? Créer un club de foot comme on crée une œuvre d’art. Un objet footballistique inédit qui, par essence, ne peut avoir de contours totalement définis.Première étape pour faire d’un club de football une œuvre d’art : lui donner le nom d’une tour en béton de 26 étages bâtie dans les années 1950 au cœur de la cité lombarde. Deuxième étape : considérer chaque match comme une performance artistique, dont la beauté déborde naturellement hors de la pelouse. «, pose-Wolfgang.» Ces œuvres d’arts, ou «» ne sont rien d’autres que les artefacts que l’on rencontre habituellement dans un stade. Mais entièrement repensés par des artistes. On peut citer le brassard de capitaine tricoté par Patricia Waller, le tableau de substitution de Patrizia Novello ou, surtout, le brassard de deuil en cuir noir d’Eric Pougeau. Celui dont Wolfgang semble le plus fier : «"Dio Cane" ( «» en VF, ndlr)En plus des objets utiles, réalisés par des artistes collaborateurs, l’AS Velasca accueille chaque saison un artiste sponsor, qui conçoit le maillot et une œuvre qui se retrouve plaquée sur le ventre des joueurs. «, s’amuse Wolfgang, plus humblement que vous ne le pensez.» L’année passée, Zevs, un Parisien d’une trentaine d’années, plaçait un logo Adidas vintage blanc bâfré d’un logo Nike noir aux encres qui dégoulinent. Comme si Velasca jetait un seau d’eau à la face du foot business. Wolfgang se marre : «"l’encre n’a pas séché ou quoi ?"Cette saison, c’est un certain Jiang Li, qui a séduit le board de Velasca. «, explique-Wolfgang.» En mai dernier, dans la chaleur de Beijing, Wolfgang, épuisé par le trajet, grimpe dans un taxi pour rencontrer son futur sponsor. Au bout de la ville, il atterrit dans un centre commercial. Jiang Li porte un sweatshirt gris, commande des bières et de la soupe au ravioli avant de payer avec son portable. Au deuxième rencard, la note, principalement des Tsing Tao servies dans de mini-fûts et du canard laqué, est réglée par Wolfgang. «, développe-le président.» Le résultat, dévoilé le 1er octobre, n’est pas aussi évident que les deux maillots précédents et joue sur les détails. «"donner quelque chose à manger""ve-la-sca"Âgé de 35 ans, Wolfgang a toujours fait coexister en lui deux passions. Celle d’Otto Dix, Jean- Michel Basquiat et de l’art en général, à celle du football et notamment du Milan, jusqu’à que lele refroidisse. Un héritage laissé par son père, amoureux de peinture, de photos et des Maldini, Cesare puis Paolo. Par le biais de Velasca, Wolfgang veut montrer aux autres qu’art et football peuvent coexister. «, lâche-t-il.» Curieux plus que passionnés, les fans du Velasca ne sont pas vraiment destype. À l’inverse des joueurs qui, hormis leurs maillots, n’ont rien de particulier. «, insiste-Wolfgang.» Milieu de terrain axial, Pietro Fornari, 24 ans, a signé pour Velasca à l’intersaison. Responsable du marketing pour le Club Med au civil, il a rejoint le club pour son professionnalisme, la passion de ses dirigeants et un peu pour «» , avoue-t-il sans gêne. «, explique-t-il.Originaire de Parme, Fornari aime aussi évoluer avec des joueurs d’horizons variés. «» , énumère-t-il en souriant. Une escouade complétée entre autres par un plombier, un maraîcher et une flopée d’étudiants. Le capitaine, Agostino Zicca, 29 ans, est à la tête d’une entreprise familiale qui s’occupe «» . Impliqué dans le projet, il a récemment mis la main à la pâte et a créé sa première œuvre d’art : une benne à ordure, dans lequel les joueurs ont présenté leurs nouveaux maillots, sponsorisés cette saison par Le coq sportif. Le président explique : «Son combat pour un football différent, le Velasca le gagne déjà un peu chaque jour. «» , disait Oscar Wilde. Une maxime qui correspond à la formation milanaise, qui ne se fixe aucune limite, ni artistique ni sportive. Cette année, Pietro joue le titre et assure que «» . Forcément, l’objectif principal de Wolfgang le rêveur est un peu différent. «, assure-t-il, avant de switcher sur le sportif.» Et donc, jusqu’en Serie A ? «, conclue-t-il.» Une équipe d'esthètes, assurément.