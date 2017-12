Le triste de record de Morgan Amalfitano

16

18 - Morgan Amalfitano est le joueur ayant joué le plus de matchs sans en gagner un seul en Ligue 1 en 2017 (18 - 10 nuls, 8 défaites). Poissard. #Opta2017 pic.twitter.com/6yoTx7frON — OptaJean (@OptaJean) 26 décembre 2017

JB

Chat (rouge et) noir.Si le Stade rennais a réalisé une grosse remontée en Ligue 1 depuis quelques semaines, Morgan Amalfitano est lui resté dans des standards moins prolifiques. En 2017, l'ex-milieu lorientais et marseillais est le joueur du championnat qui a joué le plus de matchs sans en gagner un seul : 18. Sur l'année civile, il a perdu 8 rencontres et fait 10 nuls, signant une seule petite passe décisive au passage.En Bretagne, Amalfitano porte le numéro 18. La boucle est bouclée.