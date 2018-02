Le très convoité Benoît Badiashile signe pro à Monaco

NB

Badiashile deuxième du nom.L'AS Monaco a annoncé ce lundi la signature du premier contrat pro de Benoît Badiashile, défenseur central de 16 ans qui évolue avec les U19 du club et avec l’équipe de France U17.Grand espoir du foot français, Badiashile est arrivé sur le Rocher en juillet 2016 en provenance du SC Malesherbes, rejoignant ainsi son grand frère Loïc, aujourd'hui gardien réserviste de l' ASM et qui fête ses 20 ans aujourd'hui.Badiashile était convoité par le Barça , la Juve, Manchester United et Leipzig. Autrement dit aucun club qui lui permettait d'être coéquipier d' Andrea Raggi