Le transfert dont personne ne parle

1

PM

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ah ça, pour commenter les départs de Tévez Witsel en Chine , pour relayer les offres réfusées par Cristiano Ronaldo et Benteke ou en passe d'être formulées pour Aubameyang , il y a du monde.Mais quand il s'agit d'aborder les vrais sujets qui fâchent, de voir partir les pépites du football européen vers l'Empire du Milieu, là, il n'y a plus personne.Alors voilà, pendant que tous les yeux sont tournés vers les noms clinquants, le club de Guizhou Hengfeng Zhicheng serait en passe de finaliser le transfert de Tjaronn Chery, pour un peu de plus de 4,5 millions d'euros. Booom !Comment ça, Tjaronn qui ? «» C'estqui le dit, mieux que n'importe qui d'autre.QPR ne mesure sans doute pas l'importance de la perte de l'ancien joueur du FC Groningen, arrivé en 2015 en Angleterre. Le coach, Ian Holloway, qui ne l'a pas fait jouer lors des trois derniers matchs, a ainsi récemment déclaré à Skysports : «» .On en reparlera quand il fera se lever les 52 888 personnes du Guiyang Olympic Sports Center.