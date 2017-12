Le Torino grignote la Lazio et remercie la VAR

Lazio (3-5-2) : Strakosha - Bastos, de Vrij, Radu - Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic - Luis Alberto, Immobile. Entraîneur : Inzaghi

Torino (4-3-3) : Sirigu - De Silvestri, N'Koulou, Burdisso, Molinaro - Valdifiori, Rincón, Baselli - Falqué, Berenguer, Belotti. Entraîneur : Mihajlovic

La VAR a encore frappé.Dernier match de la seizième journée de Serie A, l'alléchant Lazio Torino est entré dans une dimension parallèle à compter de la 44minute. Une frappe d'Immobile contrée par un bras élastique de Molinaro dans la surface suivi d'un léger mouvement (stupide) de la tête de l'attaquant vers un Burdisso qui joue bien le coup. L'arbitre demande la vidéo, et décide finalement de ne pas siffler penalty et d'expulser Ciro Immobile (45). Au retour des vestiaires, la colère ne retombe pas côté romain malgré une bonne attitude dès le retour des vestiaires, traduite par Milinkovic-Savic qui alerte Sirigu sur deux frappes lointaines. Mais après un rush quarante mètres et avec un peu de réussite, c'est Alex Berenguer qui ouvre le score pour le Torino d'une belle frappe croisée (54). Les hommes de Mihajlovic n'en restent pas là et Rincón <64sup>e) corse même l'addition. À 0-2, la coupe est pleine. On se dit que la fin de match va être longue pour les joueurs d'Inzaghi, mais après un rush de grande classe, conclut par un piqué soyeux, Luis Alberto redonne de l'espoir (68). Un espoir douché seulement quatre minutes plus tard par Simone Edera, rentré depuis deux minutes, qui inscrit son premier but en Serie A tout comme Berenguer (73). Au classement, la Lazio laisse filer une occasion de recoller au groupe de tête, même si, ce soir, tout ne jouait pas en sa faveur.