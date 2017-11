Le Torino accroche l'Inter

L' Inter manque l'occasion de prendre provisoirement la tête de la Serie A.Les ingrédients étaient pourtant réunis dans un Stadio Giuseppe Meazza qui avait fait le plein avec ses 73 000 spectateurs. Mais face une équipe du Torino solide défensivement, les hommes de Spalletti ont eu du mal à trouver la faille et se font même surprendre à l'heure de jeu par la frappe pied gauche de Iago Falque à l'entrée de la surface. Coup dur pour les coéquipiers d'Icardi, qui manquent de peu de se faire corriger sur une tête à bout portant de Joel Obi dans la foulée.C'est finalement en fin de match que lesvont se montrer les plus dangereux. Sur un centre de Perišić, Icardi joue l’altruiste en offrant à Eder son premier but de la saison, avant que la transversale de Salvatore Sirigu sauve lesur une belle frappe de Vecino en fin de rencontre.Dommage. L' Inter est toujours deuxième à un point du Napoli qui se déplace à 15h au Chievo Vérone