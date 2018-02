Le TOP 10 des grands joueurs qui n’ont jamais touché la Ligue des champions

#1: Gianluigi Buffon

Non. C’est impossible. Gigi Buffon ne peut pas quitter la Juve sans avoir remporté au moins une fois la Ligue des champions. Et pourtant, la Juventus n’a plus gagné la coupe aux grandes oreilles depuis 1996, avec Alessandro Del Piero. Le plus grand gardien de but de tous les temps (non, il n’y a pas de discussion possible) est pourtant assis sur un palmarès interminable : on y trouve huit titres de champions d’Italie, une multitude de Coupes d’Italie, de Supercoupes d’Italie, un titre de champion de D2 pour déconner, une Coupe du monde... On passe également sur les titres individuels, comme s’il en pleuvait : treize titres de meilleur gardien d’Italie, deux fois dans le TOP 5 du Ballon d’or, blablabla, mais tout ça, Gigi n’en a rien à foutre. À l’échelle européenne, le palmarès de Buffon reste bloqué sur cette Coupe de l’UEFA décrochée avec Parme (et Thuram, et Cannavaro, et Boghossian, et Dino Baggio, et Verón, et Chiesa, et Crespo, putain quelle équipe !) contre l’OM. Et puis ? Trois saloperies de finales perdues, contre le Milan en 2003, contre le Barça en 2015 et contre le Real en 2017. La carrière de Gianluigi Buffon ne peut pas prendre fin sans un seul titre en C1. C’est inacceptable. Alors tu es bien gentil, Gigi, mais tu n’as pas notre autorisation de prendre ta retraite tout de suite. Tu continues.