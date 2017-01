Le Timor oriental exclu de la Coupe d'Asie 2023

1

Il y en a qui rigolent de leur place au classement FIFA. Et puis il y a les autres, qui feraient n'importe quoi pour s'extirper de ses limbes.Un rapport de la Confédération asiatique de football (AFC) a révélé ce vendredi qu'une douzaine de joueurs brésiliens a été alignée frauduleusement lors de matchs de l'équipe nationale du Timor oriental comptant pour les qualifications à la Coupe d'Asie 2019. Ce document précise que la Fédération leur a bidouillé de faux certificats de naissance ou de baptême afin de leur attribuer une nationalité sportive contrefaite. Comme le Brésil , le Timor oriental est un pays lusophone, ce qui aurait poussé ses officiels à se tourner dans cette direction.Tous les résultats de ce petit pays d'Asie du Sud-Est (actuellement 191sur 211 au classement FIFA) obtenus entre 2012 et 2016 sont désormais invalidés, soit vingt-neuf rencontres. Mais la liste pourrait s'allonger : des soupçons de fraude planent également sur les équipes alignées aux Jeux d'Asie du Sud-Est 2011 et aux Jeux d'Asie de la jeunesse 2013. La décision a été assortie d'une amende de 56 000 dollars. Deux dirigeants de la Fédération en ont été renvoyés, notamment pour avoir tenté d'entraver l'enquête de l'AFC.Ultime sanction, le pays a été exclu des qualifications pour la Coupe d'Asie des nations 2023. Au cas où ils voudraient monter une nouvelle arnaque d'ici là, on ne peut que leur conseiller d'agir de manière un peu plus timorée.